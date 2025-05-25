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Общество

Банки начали интеграцию с новым российским мессенджером

05 июня 2025 10:40  [102] Общество
Банки начали интеграцию с новым российским мессенджером

Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин поручил приоритетно перевести государственные и финансовые услуги на платформу российского мессенджера Max.

Глава государства назвал эту задачу "чрезвычайно важной" и потребовал от всех ведомств поддержки отечественного сервиса.

Президент подчеркнул необходимость развития интернета в стране как основы для работы национальных цифровых платформ. Мессенджер Max (разработка VK) позиционируется как универсальная платформа с ИИ и возможностью интеграции банковских и госуслуг.

Финансовый сектор уже начал интеграцию. Так, ВТБ запустил в Max цифровой банк, позволяющий клиентам совершать основные операции (проверка баланса, переводы, оплата) прямо в мессенджере.

"Появление российского мессенджера с банковскими сервисами можно сравнить с созданием современного дома, где все необходимое под одной крышей", — отметила первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Ключевая задача — обеспечить гражданам доступ к широкому спектру услуг в защищенной отечественной цифровой среде.

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Теги:
IT Владимир Путин ВТБ
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