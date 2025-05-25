Банки начали интеграцию с новым российским мессенджером

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Президент Владимир Путин поручил приоритетно перевести государственные и финансовые услуги на платформу российского мессенджера Max.
Глава государства назвал эту задачу "чрезвычайно важной" и потребовал от всех ведомств поддержки отечественного сервиса.
Президент подчеркнул необходимость развития интернета в стране как основы для работы национальных цифровых платформ. Мессенджер Max (разработка VK) позиционируется как универсальная платформа с ИИ и возможностью интеграции банковских и госуслуг.
Финансовый сектор уже начал интеграцию. Так, ВТБ запустил в Max цифровой банк, позволяющий клиентам совершать основные операции (проверка баланса, переводы, оплата) прямо в мессенджере.
"Появление российского мессенджера с банковскими сервисами можно сравнить с созданием современного дома, где все необходимое под одной крышей", — отметила первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Ключевая задача — обеспечить гражданам доступ к широкому спектру услуг в защищенной отечественной цифровой среде.
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