Дети будущего. Как поездка в Иннополис изменила школьников из Нижегородской области Наука

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

— Куда поступать будешь?

— В “Неймарк”.

— Это что?

— Айти-университет. Его достроят в Нижнем как раз к моему выпуску из школы…

Этот диалог случился между двумя юными нижегородцами в экскурсионном автобусе по пути в Республику Татарстан. Ранним утром 31 мая группа школьников из Балахнинского и Володарского округов Нижегородской области отправилась в научно-практическую поездку. Цель — увидеть, как готовят кадры для российской промышленности и ИТ-сферы, и понять, хотят ли они связать с этим свою жизнь.

Нижегородская “делегация” включала в себя учеников 6-10 классов. Отбирали не просто отличников, а тех, кто проявил себя в олимпиадах по математике, информатике и другим профильным предметам. Поездку организовал депутат Заксобрания Нижегородской области Игорь Рузанкин, который убежден: сегодня особенно важно помочь детям сформировать образ будущего. Именно поэтому он решил показать им “город будущего” Иннополис.

Первый такой выезд состоялся в 2024 году. А в 2025-м к маршруту добавился и “Алабуга политех” — место, куда стремятся попасть выпускники девятых классов со всей России.

К вечеру ребят привезли на родину великого русского художника Ивана Шишкина — в Елабугу (находится в 200 км к востоку от Казани). Впереди школьников ждали два насыщенных дня, поэтому после непродолжительной прогулки по центру небольшого, но уютного и невероятно живописного городка решено было лечь спать. А утром, хорошенько выспавшись, юные путешественники отправились в “Алабугу политех”. Там же находится и особая экономическая зона “Алабуга” — режимный объект, где запрещены фото- и видеосъёмка.

“Алабуга”: без аттестата, но с потенциалом

Экскурсовод Иван рассказал нижегородцам, что в политехническом колледже 18 направлений в различных профессиях (электромонтаж, программирование, лечебное дело, юриспруденция, экономика, педагогика и проч.). А преподавателями работают ведущие инженеры с многолетним опытом. Главное отличие ссуза — дуальная форма обучения: студенты одновременно учатся и работают по специальности. А еще при приеме туда не смотрят на оценки в аттестате. Первый этап поступления заключается в прохождении игры-симуляции Business Cats. По ней проверяют навыки общения и аналитики. Школьников из Нижегородской области это приятно удивило. А услышав зарплаты и стипендии, которые сулят специалистам “Алабуги”, некоторые вовсе захотели туда поступать.

“Не все учителя справедливо оценивают уровень знаний, поэтому в аттестате плохие оценки. А здесь можно пройти бизнес-игру, которая направлена на то, чтобы проверить обучающихся. Если заработаешь нужное количество баллов, тебе не только дадут профессию, но и трудовой стаж. После выпуска с имеющимся опытом получится сразу устроиться на высокооплачиваемую работу”, — поделился 14-летний Максим Бердников в беседе с НИА “Нижний Новгород”.

Учащийся балахнинской школы №6 со второго класса занимается программированием и со знанием дела подолгу может рассказывать об ИТ-технологиях. Он из тех ребят, отправившихся в Татарстан, которые хочет связать свою жизнь с информационными технологиями, причем в самом широком смысле:

“Мне хочется быть разносторонним ИТ-специалистом. Создавать игры, приложения и различные платы, конструировать роботов… Неважно, какое направление станет основным. Главное, что я буду вносить огромный вклад в будущее своей страны!”

Мотивирующим стало не только объяснение экскурсовода Ивана о том, что после обучения здесь перед выпускниками открываются двери в великую российскую промышленность с достойными зарплатами и возможностями подниматься по карьерной лестнице, но и общение непосредственно со студентами-первокурсниками политеха. Вчерашние школьники гордо и увлеченно рассказывали об осваиваемых профессиях. Умно и внятно, так по-взрослому, что некоторые нижегородцы даже не поверили, что перед ними 16-летние ребята, почти их сверстники.

Позже, на вечернем обсуждении, юные путешественники делились впечатлениями от “Алабуги”. Одна из учениц призналась: “Еще никогда не чувствовала себя такой глупой. Эти ребята только заканчивают первый курс колледжа, а уже такие образованные. Это очень заряжает!”

Детям также показали штаб-квартиру "Алабуга политеха". В холле стоят “золотые” статуи выдающихся личностей: Александра Гамильтона, Эдварда Дженнера и других. В 2023 году там установили фигуру Иосифа Сталина. Рядом — пустой постамент. Это символическое место, которое может занять кто-то из нынешних учеников. Некоторые ребята из делегации не удержались — встали на свободное место и сделали памятные фото. Кто знает, может, одному из них и вправду суждено войти в историю.

Возможно, это будет Иван Булаев из Балахны, которому сейчас 15 лет. Он рассказал, что в детстве мечтал стать полицейским, потом пилотом, а теперь грезит об ИТ-сфере.

“Через 15 лет я вижу себя инженером-разработчиком десктопных приложений. У меня с малых лет тяга к компьютерам и сложным устройствам. Однозначно после девятого класса буду уходить из школы, потому что уроки информатики кажутся мне непродуктивными. Не хватает развития. Варианты, куда идти дальше, есть. Я их рассматриваю. Теперь вот, в том числе, “Алабугу””, — поделился школьник.

День завершился экскурсией по Казани. Ребята познакомились с местным кремлем, сходили в мечеть “Кул-Шариф”, прогулялись по пешеходной улице Баумана с множеством сувенирных магазинов и увидели “Казан” — главный дворец бракосочетаний. В завершение гид напомнил юным путешественникам, что их знаменитый земляк Максим Горький (он же Алёша Пешков) говорил, что физически родился в Нижнем, а духовно — в Казани.

Иннополис: будущее, которое рядом

Вечером нижегородцы приехали в Иннополис — город высоких технологий, расположенный рядом с Казанью. Там находятся Университет Иннополис, где готовят веб-разработчиков, тестировщиков, аналитиков и прочих, и особая экономическая зона для ИТ-компаний.

Сейчас в университете обучаются около 1,5 тысячи студентов, в том числе из-за рубежа. Ректором вуза является Александр Вязников — один из самых крутых математиков России.

“Все доклады по искусственному интеллекту перед президентом РФ Владимиром Путиным готовит именно он”, — сообщила экскурсовод, и услышала в ответ восхищенное “Ох!”.

Раньше обучение в Иннополисе велось только на английском языке, но с приходом нового ректора появилась русскоязычная программа — для тех, кто силен в математике и информатике, но пока не освоил язык.

В отличие от “Алабуги политеха”, здесь при поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Однако при хороших баллах и участии в олимпиадах есть шанс поступить по гранту — бесплатно. Университет принимает студентов после 11 класса, но с осени 2025 года там откроется колледж, куда будут брать после девятого. Пока только на платной основе.

Данила Арташин, шестиклассник из школы №2 в Решетихе, уже бывал в Иннополисе. В 2023 году приезжал вместе с мамой посмотреть, что там и как. Но поездка с другими школьниками помогла рассмотреть это место как возможный вариант для поступления.

“Вообще я поехал в Татарстан, чтобы побывать в “Алабуге”, о которой много читал в интернете. Рассказывалось, что это закрытое пространство, где одновременно учатся и работают. Было интересно посмотреть, как это. Ожидания оправдались более чем. Там очень интересно! Но учиться я бы хотел в колледже Иннополиса. Город более красивый, атмосферный, а в “Алабуге” как-то просто все, как на фабрике”, — рассказал будущий ИТ-специалист-эколог (именно им он планирует стать через 15 лет. — Прим. ред.).

В лаборатории-шоуруме "Индустрия 4.0" школьников ждал робопёс в тюбетейке

Впечатление на ребят произвел не только современный Университет с роскошными интерьерами и не менее роскошным экстерьером, но и в целом город. По улицам неспешно ездят беспилотные такси и роботы-доставщики. В кафе официантами “работают” роботы-кошки.

Сейчас в городе проживает 7,8 тысячи человек, из которых почти 70% переехали из других регионов России, а 6% — из других стран. А постоянно проживает около 5 тысяч. Но их как будто не видно: улицы пустые, на дорогах ни намека на затор.

Эта пустота на улицах произвела на нижегородских ребят не меньшее впечатление, нежели роботакси. Все-таки Иннополис разительно отличается от города в привычном понимании.

Во второй половине дня ребят отвезли в Свияжск, основанный при Иване Грозном в 1551 году. Если Иннополис — это город будущего, то Свияжск — место, где остановилось прошлое. В этом его особое обаяние. И все же дети хотели скорее вернуться в российскую Кремниевую долину с дорогами без светофоров, домами в минималистичном стиле и развитой инфраструктурой.

Мария Шулындина из школы №6 в Балахне до поездки планировала поступать в ННГУ имени Лобачевского, но, увидев Иннополис, пересмотрела планы.

“Мечтаю стать крутым айтишником, как мои папа и дядя. А здесь как раз ИТ — основа всего. Особенно поразило, как красиво все устроено, сколько новых технологий. Роботов-котов я видела раньше в интернете, а тут они прямо перед тобой! Захотелось стать частью этого всего”, — призналась собеседница НИА “Нижний Новгород”.

В свои 14 лет Алина уже самостоятельно может написать игру про заброшенный замок с подземельями с элементами рандома. О своих навыках девочка рассказывает с широкой улыбкой и горящими глазами.

На протяжении всей поездки ребята ждали мастер-класса. И он состоялся! Его провел приглашенный ИТ-специалист из Казани Фархат. Для тех, кто далек от программирования, происходящее выглядело как магия: прямоугольные платы, проводки, инструкции, строки кода на экране… А потом — подключение к ноутбуку и результат: звуки работающего пианино.

“Мы создавали пианино, которое при нажатии на кнопки должно было издавать звуки различного тона. Детали, как известно, сами по себе не могут что-то делать. Им нужен код. Плата содержит код, который мы писали, и проверяет различные условия. Если нажимается кнопка, то воспроизводится звук. Я такое уже делал, так что мне было легко”, — отметил Максим Бердников из Балахны.

А вот 14-летняя Полина Труфанова из поселка Мулино Володарского округа с подобным никогда не сталкивалась. И вообще до поездки планировала связать свою жизнь с иностранными языками, поскольку учится в гимназии №1, где упор как раз на иняз.

“Конечно, я могла выбрать вариант попроще — подключить к компьютеру маячок, но я решила попробовать включить пианино. Долго мучилась с кодом, попросила помощи у инструктора. Мы вместе поискали ошибки, я их исправила — и пианино заиграло. Так здорово!” — восторженно сказала выпускница восьмого класса.

Она также добавила, что теперь подумывает получить смежную профессию, где бы пригодились знание языков и ИТ.

“”Алабуга”, наверное, все же не мой вариант. Я хорошо учусь и планирую окончить все одиннадцать классов. А после экскурсии по Иннополису задумалась, что, возможно, информационные технологии мне подходят”, — заключила Полина.

Конечно, далеко не все участники поездки пришли к такому выводу. Кое-кто прямо сказал: “Программирование — это не мое!” Не потому что неинтересно, а потому что сложно. Но как бы то ни было, все сошлись во мнении: эта поездка открыла им другой мир и новые возможности.