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Общество

Более 15,5 тысячи нижегородцев стали донорами крови в 2025 году

05 июня 2025 11:25  [58] Общество
Более 15,5 тысячи нижегородцев стали донорами крови в 2025 году

Фото: Нижегородский областной центр крови имени Климовой

Более 15,5 тысячи жителей Нижегородской области с начала 2025 года приняли участие в донорском движении, сдав кровь и её компоненты. Как сообщили в областном Центре крови имени Н.Я. Климовой, более 93,5% из них — постоянные участники, а порядка тысячи человек пришли на донацию впервые.

За первые пять месяцев текущего года в регионе было осуществлено свыше 26,6 тысячи донаций. Из них более 19,4 тысячи раз сдана цельная кровь, около 6,3 тысячи — плазма, и почти 950 донаций пришлись на тромбоциты.

Кроме того, образцы крови почти 760 человек были направлены в типирующую лабораторию Федерального медико-биологического агентства России. Эти данные будут внесены в федеральную базу потенциальных доноров костного мозга.

Главный врач областного Центра крови, а также главный внештатный трансфузиолог регионального Минздрава Сергей Абрамов отметил, что ключевая задача учреждения — бесперебойное снабжение медицинских организаций донорскими компонентами, необходимыми пациентам.

"Мы тщательно подходим к подбору доноров, оцениваем возможности каждого. Работаем в тесном взаимодействии с различными партнёрскими структурами и стремимся укреплять эти связи. Так, на прошлой неделе совместно с Приволжским окружным медицинским центром и компанией 'Росплазма' провели областную конференцию. Участие приняли специалисты разных направлений — трансфузиологи, хирурги, акушеры-гинекологи, онкологи. Подобный обмен опытом способствует улучшению качества медицинской помощи", — рассказал он.

В службе крови также напомнили, что доноры с большим стажем, а также те, кто активно развивает направление донорства костного мозга или стволовых клеток, в этом году могут претендовать на нагрудный знак "Доброволец России".

Актуальная информация о том, кто может стать донором крови, её компонентов или гемопоэтических стволовых клеток, размещена на официальном сайте ноцк.рф.

Приём доноров осуществляется как в областном Центре крови, так и на базе модернизированного регионального плазмоцентра ФМБА России. Основная задача последнего — заготовка донорской плазмы для производства лекарственных средств, жизненно необходимых пациентам.

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Теги:
донор Здравоохранение
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