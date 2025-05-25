"Единая Россия" запустила очное обучение участников проекта "ПолитСтарт" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Единая Россия» запустила очное обучение участников проекта «ПолитСтарт». Участников первого потока, для которых на базе Высшей партийной школы в Москве организован трёхдневный образовательный модуль, приветствовал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Нижегородскую область на образовательной площадке представляет победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» по округу №14 на выборы в гордуму Нижнего Новгорода, председатель общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Дмитрий Игошин.

«Семинар «Политический лидер» в Высшей партийной школе «Единая Россия» стал для меня настоящим открытием. Лекции раскрыли много интересных тем. Одна из главных — политика как призвание и профессия. Эти знания полезны любому человеку, выбравшему путь заботы о людях. Большое спасибо руководству региона за такую возможность. Важным моментом стало выступление Владимира Владимировича Якушева. Мне удалось спросить его, как удается сохранять бодрость духа и эффективно решать столько задач. Он признался, что помогает спорт и любимая игра в хоккей», - прокомментировал председатель общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Дмитрий Игошин.

Секретарь Генсовета отметил, что те, кто попал на обучение – это сильнейшие кандидаты предварительного голосования.

«Теперь вам нужно это доказать в реальной избирательной кампании. Мы будем вас сопровождать. Вы окунётесь в особенности депутатской работы и поймёте, что это – непростая миссия. Предстоит серьёзно потрудиться, чтобы в сентябре получить результат, на который мы с вами рассчитываем», - сказал Владимир Якушев.

Особо он акцентировал внимание на работе с людьми.

«Живая работа с людьми – это непросто, трудозатратно, но эффективно. Чтобы ваши избиратели в вас не разочаровались, нужно чётко понимать и осознавать, какую ответственность вы на себя берете», - подчеркнул Владимир Якушев.

Отдельно секретарь Генсовета обратился к участникам спецоперации, которые прошли процедуру предварительного голосования «Единой России».

«827 участников СВО победили в ходе ПГ в этом году. И, если в прошлом году 304 бойца получили мандаты, то по итогам ЕДГ-2025 мы ожидаем, что это количество возрастет», - пояснил он.

Среди слушателей образовательного курса – ветеран боевых действий, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе и СВО, подполковник в отставке Сергей Попов (позывной «Велес»). Сергей считает себя защитником в седьмом поколении: с 1811 года предки по материнской линии охраняли императоров, оба деда участвовали в Великой Отечественной войне. Сам он прошёл путь от бойца спецназа до полковника. Сейчас как соучредитель «Ассоциации ветеранов СВО» доставляет помощь на передовую, поддерживает бойцов и их семьи, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Принял участие в программе «Время героев». Одержал победу на предварительном голосовании и будет представлять партию «Единая Россия» на выборах в Липецкий городской Совет.

Ветеран СВО Кирилл Санков службу начал в воздушно-десантных войсках, после чего продолжил карьеру в ОМОН. Во время командировки в Ингушетию он получил статус ветерана боевых действий. С началом СВО участвовал в наступлении в Харьковской области, где был ранен осколком во время обстрела из РСЗО «Ураган». Награждён медалью «За отвагу». Сейчас Кирилл возглавляет Региональную общественную организацию «Ветераны СВО Оренбуржья». Победил на предварительном голосовании «Единой России» и будет представлять партию на выборах в городскую Думу.

Слушатели курса задали секретарю Генсовета вопросы о проведении муниципальных выборов, особенностях предварительного голосования и так далее.

В заключение Владимир Якушев отметил важность обучения, которое организует «Единая Россия».

«Здесь вы приобретаете все необходимые навыки, которые в дальнейшем будут помогать работать на политическом поприще. А чем сильнее подготовлены кадры, тем сильнее партия», - сказал он.

Образовательный модуль «Политический лидер» включает в себя интерактивные лекции с участием ведущих экспертов ВПШ, политологов, социологов, действующих депутатов, которые поделятся практиками реализации выборных стратегий и побед в сложных кампаниях; тренинги; практические занятия.

Перед слушателями выступят политтехнологи – Константин Костин (Фонд Развития Гражданского Общества), Алексей Чеснаков (Центр политической конъектуры), Виктор Потуремский (Институт социального маркетинга «ИНСОМАР»), замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев и другие.

