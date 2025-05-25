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Общество

Мемориальную доску экс-ректору ННГАСУ Лапшину открыли в Нижнем Новгороде

05 июня 2025 12:57  [1] Общество
Мемориальную доску экс-ректору ННГАСУ Лапшину открыли в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ННГАСУ

В Нижнем Новгороде почтили память экс-ректора ННГАСУ Андрея Лапшина. На фасаде дома №5 по улице Александра Хохлова, где он жил, появилась мемориальная доска. Официальное открытие состоялось сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, Лапшин руководил Нижегородским архитектурно-строительным университетом с 2013 по 2021 год.

"Он посвятил университету всю свою жизнь. Пандемия и реформы системы образования стали серьезными вызовами, но благодаря усилиям Андрея Александровича вуз не только справился, но и стал сильнее", — отметил нынешний ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Решение об установке памятной доски было принято в 2023 году депутатами городской думы. С инициативой выступил коллектив университета, а поддержку оказал Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Зампред гордумы Владимир Тарасов также подчеркнул, что вклад Лапшина ощущается и сегодня:

"Его уход стал тяжелой утратой не только для родных и коллег, но и для всей строительной отрасли региона. Однако осталось главное — его наследие: научные труды, выпускники, городские проекты, которые продолжают жить и развиваться".

Андрей Лапшин поступил в вуз в 1990 году, тогда это был Горьковский инженерно-строительный институт. Закончил его с дипломом по специальности "Металлические конструкции", начал карьеру с должности электроника, а затем стал профессором и проректором.

В 2013 году он был назначен исполняющим обязанности ректора, а в 2014-м — утвержден в этой должности официально.

За профессиональные заслуги он получил ряд наград, в том числе орден "За заслуги в строительстве", знак "Строительная слава", а также почетные звания в сфере образования и строительства.
Один из инициаторов установки мемориальной доски, почетный гражданин Нижнего Новгорода Владимир Бобылев отметил: "Он был настоящим патриотом — и вуза, и региона. Именно Андрей Лапшин в сложное время отстоял самостоятельность университета".

Андрей Лапшин ушел из жизни 10 сентября 2021 года, не дожив до своего 49-летия.

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Теги:
ННГАСУ Память
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