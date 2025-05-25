Вопрос популяризации национальных видов спорта обсудили члены Совета законодателей ПФО Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 июня координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил центр развития футбола «Зенит» города Пензы. На площадке центра состоялся «круглый стол» на тему «Популяризация национальных видов спорта среди подрастающего поколения». Мероприятие прошло в рамках Совета законодателей Приволжского федерального округа и Ассоциации молодежных парламентов ПФО.

В работе «круглого стола» приняли участие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев, спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, председатель парламента Кировской области Роман Береснев, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, представители Молодежных парламентов ПФО.

Перед началом заседания гости осмотрели футбольные поля и площадки спорткомплекса. Законодатели пообщались с юными футболистами и атлетами, занимающимися городошным спортом и мас-рестлингом. Данные дисциплины являются яркими примерами национальных видов спорта.

Напомним, что один из вопросов повестки 76-го заседания Совета законодателей ПФО – совершенствование нормативно-правового регулирования развития массового спорта и доступности спортивной инфраструктуры. По инициативе Ассоциации молодежных парламентов, 11-е заседание которой также пройдет в Пензе, в этот день состоялся круглый стол, посвященный популяризации национальных видов спорта среди молодежи.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло представил доклад, в котором рассказал о сложностях, которые препятствуют массовому развитию национальных видов спорта, и о работе по созданию спортивных федераций по этим видам спорта в регионах. Он обозначил ключевую проблему: существующие правила не учитывают в полной мере специфику развития национальных видов спорта, которые являются частью культурного наследия народов России.

Особое внимание в обсуждении было уделено предложению разработать отдельный нормативный акт по включению видов спорта в дополнительный реестр «исконно российских видов спорта» (ИРВС), что позволит создать специальный список в рамках существующего Всероссийского реестра. По мнению участников круглого стола, такая мера поможет четко выделить эти виды, упростить их развитие и поддержку на всех уровнях.

«Поддержка национальных видов спорта – одна из важнейших задач для сохранения культурных и исторических традиций нашей страны, патриотического воспитания молодежи. В первую очередь нужно сформировать необходимую нормативно-правовую базу, разработать единую экосистему развития национальных и исконно российских видов спорта на федеральном, окружном и региональном уровне, создать дополнительный реестр ИРВС. Все это даст мощный толчок для популяризации и системного развития национальных и исконно российских видов спорта. Прозвучало очень много дельных идей и предложений. Обязательно учтем их при проработке программ развития этих видов спорта в нашем регионе», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Помимо этого, участники обсудили лучшие практики популяризации на региональном и муниципальном уровнях национальных видов спорта.

«Классификации – «национальный или народный» – важны для системы, нежели для широкой аудитории. Лично меня больше волнует вопрос: что мы как законодатели можем сделать. Возьмем лапту, городки, в которые мы играли с детства, делая биты сами. Это наше наследие, но ключевое – их доступность. Задача каждого региона ПФО – разработать и законодательно утвердить программу развития этих видов. Выберем 3-4 вида и начнем массово продвигать их во всем Приволжском округе: создавать секции, проводить соревнования. Надо поддержать энтузиастов, которые часто на свои деньги сохраняют эти виды спорта не словами, а делом», – сказал координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Традиционные виды спорта позволяют лучше узнать культуру России во всем её разнообразии, сформировать уважение к истинным ценностям, нравственные ориентиры, которые лежат в основе межнационального мира и согласия. Особенно важно вести просветительскую работу о таких активностях среди молодежи: в школах и других общеобразовательных организациях», – подчеркнул спикер пензенского парламента Вадим Супиков.