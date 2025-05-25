Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
05 июня 2025 12:55  [63] Вопрос популяризации национальных видов спорта обсудили члены Совета законодателей ПФО
04 июня 2025 17:30  [906] "Токсичные" Кручинин и Сизов возвращаются в ХК "Торпедо"
04 июня 2025 10:35  [375] Главный тренер нижегородского ПКМФ "Торпедо" стал спортдиректором клуба
04 июня 2025 09:43  [373] Опубликованы эскизы внутренних помещений Ледовой арены в Нижнем Новгороде
04 июня 2025 09:00  [387] Дмитрий Космачёв стал главным тренером ХК "Торпедо-Горький"
03 июня 2025 16:22  [399] Кила объединяет: в Нижнем Новгороде прошел турнир в рамках проекта "Герои. Нижегородская область"
03 июня 2025 14:43  [377] "Спартакиада надежд": "Ростелеком" собрал на празднике спорта детей участников СВО
03 июня 2025 10:38  [874] "Пари НН" может вернуться в РПЛ из-за проблем с лицензией у другого клуба
02 июня 2025 19:50  [705] Бывший главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов возглавил "СКА"
02 июня 2025 18:04  [504] Три новых футбольных поля для подростков открыли в Дзержинске
Спорт

Вопрос популяризации национальных видов спорта обсудили члены Совета законодателей ПФО

05 июня 2025 12:55  [63] Спорт
Вопрос популяризации национальных видов спорта обсудили члены Совета законодателей ПФО

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 июня координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил центр развития футбола «Зенит» города Пензы. На площадке центра состоялся «круглый стол» на тему «Популяризация национальных видов спорта среди подрастающего поколения». Мероприятие прошло в рамках Совета законодателей Приволжского федерального округа и Ассоциации молодежных парламентов ПФО.

В работе «круглого стола» приняли участие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев, спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, председатель парламента Кировской области Роман Береснев, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, представители Молодежных парламентов ПФО.

Перед началом заседания гости осмотрели футбольные поля и площадки спорткомплекса. Законодатели пообщались с юными футболистами и атлетами, занимающимися городошным спортом и мас-рестлингом. Данные дисциплины являются яркими примерами национальных видов спорта.

Напомним, что один из вопросов повестки 76-го заседания Совета законодателей ПФО – совершенствование нормативно-правового регулирования развития массового спорта и доступности спортивной инфраструктуры. По инициативе Ассоциации молодежных парламентов, 11-е заседание которой также пройдет в Пензе, в этот день состоялся круглый стол, посвященный популяризации национальных видов спорта среди молодежи.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло представил доклад, в котором рассказал о сложностях, которые препятствуют массовому развитию национальных видов спорта, и о работе по созданию спортивных федераций по этим видам спорта в регионах. Он обозначил ключевую проблему: существующие правила   не учитывают в полной мере специфику развития национальных видов спорта, которые являются частью культурного наследия народов России.

Особое внимание в обсуждении было уделено предложению разработать отдельный нормативный акт по включению видов спорта в дополнительный реестр «исконно российских видов спорта» (ИРВС), что позволит создать специальный список в рамках существующего Всероссийского реестра. По мнению участников круглого стола, такая мера поможет четко выделить эти виды, упростить их развитие и поддержку на всех уровнях.

«Поддержка национальных видов спорта – одна из важнейших задач для сохранения культурных и исторических традиций нашей страны, патриотического воспитания молодежи. В первую очередь нужно сформировать необходимую нормативно-правовую базу, разработать единую экосистему развития национальных и исконно российских видов спорта на федеральном, окружном и региональном уровне, создать дополнительный реестр ИРВС. Все это даст мощный толчок для популяризации и системного развития национальных и исконно российских видов спорта. Прозвучало очень много дельных идей и предложений. Обязательно учтем их при проработке программ развития этих видов спорта в нашем регионе», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Помимо этого, участники обсудили лучшие практики популяризации на региональном и муниципальном уровнях национальных видов спорта.

«Классификации – «национальный или народный» – важны для системы, нежели для широкой аудитории. Лично меня больше волнует вопрос: что мы как законодатели можем сделать. Возьмем лапту, городки, в которые мы играли с детства, делая биты сами. Это наше наследие, но ключевое – их доступность. Задача каждого региона ПФО – разработать и законодательно утвердить программу развития этих видов. Выберем 3-4 вида и начнем массово продвигать их во всем Приволжском округе: создавать секции, проводить соревнования. Надо поддержать энтузиастов, которые часто на свои деньги сохраняют эти виды спорта не словами, а делом», – сказал координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. 

«Традиционные виды спорта позволяют лучше узнать культуру России во всем её разнообразии, сформировать уважение к истинным ценностям, нравственные ориентиры, которые лежат в основе межнационального мира и согласия. Особенно важно вести просветительскую работу о таких активностях среди молодежи: в школах и других общеобразовательных организациях», – подчеркнул спикер пензенского парламента Вадим Супиков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных