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Общество

Новая облачная платформа выходит на рынок с шестью ключевыми сервисами

05 июня 2025 13:38  [109] Общество
Новая облачная платформа выходит на рынок с шестью ключевыми сервисами

Компания MTS Web Services, входящая в группу МТС, объявила о запуске собственной публичной облачной платформы — MWS Cloud Platform. Проект представлен в режиме превью и ориентирован на клиентов от малого бизнеса до крупных корпораций, а также отдельных разработчиков. На старте пользователям будет доступно шесть сервисов, а к концу года их количество вырастет до пятнадцати. Презентация платформы состоялась в Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР.

В состав MWS Cloud Platform входит набор инфраструктурных и сетевых решений, сервисы для хранения и обработки данных, а также платформенные инструменты. Уже сейчас пользователи могут воспользоваться объектным хранилищем, виртуальными машинами и дисками, системой доставки контента, виртуальными облачными сетями и другими функциями.

К концу года планируется запуск дополнительных инструментов, включая сервисы для работы с Docker-образами, управления кластерами Kubernetes и базами данных, такими как ClickHouse, Kafka и PostgreSQL. Также в числе новых решений будут балансировщик нагрузки и система управления ключами шифрования. Всего на платформе станет доступно 15 сервисов.

Платформа позволит российским компаниям и разработчикам гибко размещать и обрабатывать данные любых форматов и объёмов, масштабировать ресурсы без ограничений и реализовывать широкий спектр задач: от размещения сайтов и интернет-магазинов до построения отказоустойчивых IT-систем.

Основа платформы — собственные технологии виртуализации и сетевой инфраструктуры, полностью независимые от внешних поставщиков. MWS самостоятельно контролирует весь цикл разработки — от оборудования и каналов связи до программного обеспечения. Платформа оснащена единой системой управления доступом и биллингом, а также предоставляет различные инструменты для управления и автоматизации: веб-консоль, API, CLI и Terraform. При создании платформы учитывались принципы безопасности на архитектурном уровне (Security-by-design), что обеспечивает высокий уровень киберзащиты.

Размещение решений планируется в двух географически распределённых дата-центрах уровня Tier III, что повышает надёжность и доступность платформы для клиентов.

Как подчеркнул Игорь Зарубинский, CEO MWS Cloud и вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, построение одного из крупнейших бигтех-проектов в России невозможно без тесной интеграции различных технологических направлений. По его словам, облачная инфраструктура играет ключевую роль в этом процессе, поскольку обеспечивает основу для запуска большинства сервисов. Он отметил, что развитие собственной платформы — это стратегический шаг, позволяющий учитывать актуальные рыночные потребности и создавать решения, максимально адаптированные под запросы клиентов.

Ранее сообщалось, что глава Минцифры РФ Максут Шадаев поддержал конкуренцию и независимость ИТ-сектора от западных решений в ходе ЦИПРа.

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Теги:
IT-специалисты МТС ЦИПР
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