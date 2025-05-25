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Общество

Инклюзивный экологический лагерь "Истоки" собрал более ста участников

05 июня 2025 16:16  [36] Общество
Инклюзивный экологический лагерь Истоки собрал более ста участников

Фото: пресс-служба "Эн+"

Мероприятие прошло в детском оздоровительном центре «Дружба» Городецкого района Нижегородской области. Участниками лагеря стали дети с родителями, подопечные пяти организаций: Центра социального сопровождения и развития «Эко-ДОМ», общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас», Центра «Добрыня» из Курчатова, Городецкого психоневрологического интерната и Автозаводского дома для детей «Надежда».

Первый экологический лагерь состоялся в 2022 году в рамках проекта «Инклюзивная мастерская «ЭкоАртСтудия» — победителя грантового конкурса Эн+ «Города со знаком плюс».

«Благодаря грантовому конкурсу мы запустили инклюзивную мастерскую по переработке вторсырья и изготовлению сувенирной продукции. Проект оказался настолько востребованным, что продолжает развиваться и после завершения грантового периода», — рассказала руководитель Центра «ЭкоДОМ» и эксперт «Города со знаком плюс» Людмила Веко.

В этом году программа лагеря включала разнообразные активности на свежем воздухе и творческие мастер-классы с экологической тематикой. Каждый день начинался с зарядки и мастер-классов по скандинавской ходьбе.

Участники занимались очисткой лесного массива и прибрежной зоны озера Святое, сортировали мусор по цветным пакетам для дальнейшей переработки. На творческом мастер-классе «На дне морском» дети и родители изготавливали панно из вторсырья: картона, ткани, шнурков и бечевки. В познавательном квесте по лесу изучали лекарственные растения, животных и правила поведения в лесу. Завершающим событием стал Экологический бал с демонстрацией костюмов из природных материалов, текстиля, бумаги, картона и капрона.

«Теплая дружная атмосфера пронизывала все четыре дня в лагере. Смена получилась интересной, душевной и полезной — и для природы, и для нас», — поделились впечатлениями родители.
Семья Гураниных особо отметила возможность провести время на природе вдали от городской суеты.

«Мы с энтузиазмом участвовали в мастер-классах и культурной программе, набрались новых впечатлений. Для нашей дочери Юлии это была прекрасная возможность общения со сверстниками», — сказала Татьяна Гуранина.

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Теги:
инклюзия Эн+
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