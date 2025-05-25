Ветеран СВО Александр Марунченко: "Идет битва, и нельзя думать, что это далеко и нас не касается" Общество

Фото: Дом народного единства

Ветеран специальной военной операции Александр Марунченко твердо уверен, что служение своему Отечеству - это долг и стремление помогать другим.

До начала СВО он успешно развивал карьеру в сфере метрологии, руководил предприятием, всегда активно участвовал в благотворительных акциях, поддерживая детские дома и тех, кому требуется особое внимание. В 2022 году при первой же возможности отправился с гуманитарным грузом к линии фронта.

«Обратно ехал на эмоциях. Там идет битва, и нельзя думать, что это далеко и нас не касается. Это с нами, и это происходит сейчас!» - делится он воспоминаниями.

С тех пор Александр начал регулярно ездить с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую народные республики.

«Донецк стал для меня родным городом. Я увидел своими глазами, с чего все началось, за что наши ребята сражаются. Люди там восемь лет буквально выживали: каждый день идешь на работу и не знаешь, дойдешь ли. Видел разрушенные дома, соцучреждения», - рассказал нижегородец.

После событий в Курской области в августе прошлого года наш герой ушел служить в бригаду «БАРС-Курск» рядовым стрелком. Благодаря опыту административной работы и организаторским способностям дослужился до заместителя начальника штаба бригады.

«Там по-настоящему берет гордость за наш народ! Люди разных национальностей, профессий, возраста – все приехали с открытым сердцем, чтобы прогнать врага», - говорит ветеран СВО.

Александр признается, что участие в гуманитарной миссии и служба в бригаде повлияли на его понимание исторической правды и жизненных ценностей.

«Я Великую Отечественную войну более глубоко понял через СВО. Когда бабушка, прошедшая Сталинград и Курскую дугу, рассказывала мне о тех временах, не мог до конца осознать ее слова. Теперь эти переживания связали прошлое и настоящее, и я понимаю, что значит до конца защищать наш мир, свою землю, свой народ», - говорит он.

Сейчас Александр Марунченко продолжает заниматься гуманитарной помощью, поддерживает постоянную связь со своими боевыми товарищами. По его словам, поддержка наших бойцов и мирного населения стала для него одним из приоритетов в жизни, и каждый должен делать все возможное для защиты Родины.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону 8-800-10-17-017 или на сайте служунн.рф. Единый пункт отбора находится по адресу Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.