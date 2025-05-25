Пьяный 19-летний парень утонул на Бору

Фото:
19-летний парень утонул в Мухинском озере на территории Борского округа. Его тело достали из воды рано утром 5 июня, сообщили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве напомнили,что указанный водоем не предназначен для купания и отдыха.
Со слов очевидцев, погибший полез купаться в пьяном виде. В случившемся разбираются правоохранители.
Накануне сообщалось о девушке, которую вытащили из Волги у причала в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+