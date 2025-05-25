Пьяный 19-летний парень утонул на Бору Происшествия

Фото: Кира Мишина

19-летний парень утонул в Мухинском озере на территории Борского округа. Его тело достали из воды рано утром 5 июня, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве напомнили,что указанный водоем не предназначен для купания и отдыха.

Со слов очевидцев, погибший полез купаться в пьяном виде. В случившемся разбираются правоохранители.

Накануне сообщалось о девушке, которую вытащили из Волги у причала в Нижнем Новгороде.