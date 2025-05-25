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Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по интересу к страховкам

05 июня 2025 14:37  [41] Общество
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по интересу к страховкам

Фото: ПАО "МегаФон"

Жители Нижегородской области стали значительно активнее интересоваться вопросами страхования. Регион вышел на 7 место в рейтинге, опередив Татарстан, Самарскую область и Краснодарский край. За январь-апрель нижегородцы потратили на 40% больше трафика на сайтах страховых компаний, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее активно оформлялись полисы для выезжающих за рубеж. Кроме того, в преддверии дачного сезона ожидаемо вырос спрос на страхование имущества. К таким выводам пришли аналитики Ингосстраха и МегаФона по результатам анализа обезличенного трафика на сайты страховых компаний и результатов продаж.

Мужчины заметно опережают женщин по интересу к полисам: 62% от общего числа посетителей сайтов страховых компаний приходятся именно на них. Особенно активно изучают условия полисов пользователи в возрасте 35–44 лет — они составляют более 40% от числа всех заходящих на профильные сайты. За ними следуют нижегородцы 45-54 лет, на которых приходится около четверти посещений. Третье место занимают пользователи от 25 до 34 лет (20%). Молодежь (14-24 года) и люди старшего возраста (65+) меньше остальных заинтересованы в страховании — их доля составляет лишь 3% и 8% соответственно.

В целом по России в первом квартале особенно популярны оказались полисы для выезжающих за рубеж. Продажи такого страхового продукта выросли почти на 25%. Большинство отправляющихся за границу оформляют полисы на 8-15 дней — типичную продолжительность отпуска. Среди дополнительных опций клиенты предпочитают выбирать страхование от несчастных случаев и страхование квартиры и багажа на время путешествия. Также в топ-5 вошли страхование личных вещей и страхование на случай отмены поездки. Наиболее активный период для оформления таких полисов начинается в марте и заканчивается в октябре, при этом пик приходится на август.

Также за первые три месяца года на 10% выросли продажи полисов на страхование имущества. Их в основном приобретают в преддверии дачного сезона: конец апреля — май. Завершается период в сентябре-октябре.

Чаще всего россияне изучают предложения в среду — на этот день приходится 20% от всего трафика на ресурсы страховых компаний. Реже всего страховками интересуются по понедельникам (13%) и воскресеньям (14%). При этом смартфоны традиционно остаются основными устройствами, с которых российские пользователи заходят на сайты страховых компаний.

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Теги:
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