Семейный экофестиваль "Матушка-Земля" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: центр "Экоториум"

5 июня, в День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды, стартовал семейный экологический фестиваль «Матушка-Земля» (6+). Он будет проходить на площадках центра экологического просвещения «Экоториум» с 5 по 7 июня. Цель фестиваля – показать, что забота о планете и об экологии может быть простой, увлекательной и доступной каждому.

Фестиваль объединит всех неравнодушных к вопросам экологии нижегородцев, экспертов и экоактивистов, которые смогут освоить принципы осознанного потребления, устойчивого развития и гармонии с природой. Все эти направления деятельности соответствуют задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фестиваль будет включать в себя творческие мастер-классы, интерактивные лекции экспертов в области экологии, устойчивого развития и ответственного потребления, экоигры для детей и взрослых, своп вещей и игрушек, в рамках которого все желающие смогут обменяться разными предметами вместо покупки новых.

Сегодня для детей уже прошли мастер-класс «Вторая жизнь отходов» и экоигра «Урбан». Оба мероприятия учат принципам разумного потребления, дают новую жизнь старым вещам, знакомят с природоохранной деятельностью.

«Главная задача фестиваля - рассказать об экологии и важности сохранения окружающей среды для будущих поколений, вдохновить людей на изменения, на активные действия во благо природы. Важно, чтобы гости унесли с фестиваля не только яркие впечатления, но и полезные экопривычки. Наш фестиваль – это возможность остановиться, задуматься и научиться бережнее относиться к ресурсам планеты. Мы показываем, что экология – это не только про раздельный сбор мусора, но и про осознанный выбор, про умение делиться, про здоровье человека и его связь с природой», - рассказала руководитель центра экологического просвещения «Экоториум» Светлана Васильева.

Самым ярким событием фестиваля станет экозабег «5 верст», который состоится 7 июня в парке «Швейцария», в нем примет участие около 100 человек. В этот же день пройдет конкурс красоты «Матушка-Земля» с модным дефиле в стиле осознанного потребления.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на страницах центра «Экоториум».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

