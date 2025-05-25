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Общество

Издания ОМК признаны лучшими корпоративными медиа страны

05 июня 2025 16:40  [103] Общество
Издания ОМК признаны лучшими корпоративными медиа страны

Фото: ОМК/ Сергей Ясинский

Издания Объединённой металлургической компании (ОМК), созданные для сотрудников, стали победителями престижного всероссийского конкурса в сфере корпоративных медиа. На XXII ежегодном конкурсе редакция ОМК получила награды за лучшую корпоративную газету — «Территория ОМК» и лучший журнал — «ОМК Команда». В конкурсе участвовали десятки компаний, в том числе крупные игроки промышленного, энергетического и финансового секторов.

Газета «Территория ОМК» выходит два раза в месяц тиражом свыше 15 тысяч экземпляров. Её получают сотрудники всех заводов компании, а также 20 вагоноремонтных депо в разных регионах. В каждом выпуске — актуальные новости из жизни предприятий и городов, очерки о работниках, их инициативах, увлечениях и профессиональном росте. В создании материалов активно участвуют сами сотрудники — они делятся историями и предлагают темы для публикаций.

Журнал «ОМК Команда» выпускается ежеквартально и ориентирован на аудиторию, заинтересованную в глубоком понимании ключевых тем, важных для компании. Каждый номер посвящён одной теме — последний, например, был сфокусирован на корпоративном образовании. Редакция изучает как внутренний опыт ОМК, так и успешные практики других компаний. Издание доступно как в печатной, так и в цифровой версии.

Как отметила руководитель направления корпоративных СМИ Ольга Шалаева, в центре внимания всех медиа ОМК — человек. Сотрудник, который развивается, осваивает новые профессии, предлагает идеи, участвует в волонтёрских, спортивных и культурных проектах. По её словам, именно этот живой и личный подход делает издания интересными для читателей и заслуживает высокую оценку профессионального сообщества.

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Теги:
Конкурсы ОМК СМИ
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