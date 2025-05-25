В Госдуме предложили считать многодетными мужчин с детьми от разных браков Общество

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Мужчины, воспитывающие и обеспечивающие детей от разных браков, смогут получить статус многодетного отца и соответствующие льготы. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко в комментарии для телеканала "360".

По его словам, многодетным отцом будет считаться мужчина с тремя и более детьми от разных браков, если он принимает активное участие в их воспитании и материально их поддерживает.

"Получается дополнительный критерий многодетности отца. Если дети рождены в предшествующих браках и при этом он участвует в их воспитании с материальным обеспечением, то этих детей тоже учитывать в общем количестве", — пояснил Антропенко.

На вопрос о том, как контролировать участие мужчины в воспитании детей от предыдущих браков, Антропенко предложил учитывать оплату обучения или отправку детей на курсы дополнительного образования. Эти действия также рассматриваются как участие в воспитательном процессе.

Стоит отметить, что инициатива пока не получила законодательного подтверждения.