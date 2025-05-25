Нижегородский врач рассказал, как уберечь ребенка от травм в летние каникулы Общество

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С наступлением лета дети получают долгожданную свободу от школьных занятий, всё больше времени проводят на улице и подчас остаются без постоянного контроля взрослых. Именно в этот период резко возрастает риск детского травматизма. О том, какие опасности подстерегают детей и как их можно избежать, рассказал травматолог-ортопед Алексей Кузин.

Почему дети травмируются чаще?

Причины детских травм во многом типичны. По словам Алексея Кузина, наибольшее влияние оказывает сочетание неустроенной окружающей среды и недостаточного внимания со стороны взрослых. Дети часто получают травмы из-за неосторожности, желания исследовать мир, чрезмерной подвижности и отсутствия опыта. В отличие от взрослых, они не всегда осознают потенциальную опасность своих действий.

Профилактика: дело взрослых

Главная задача родителей и близких — предвидеть риски и своевременно устранять возможные источники опасности. Алексей Кузин подчёркивает: профилактика не должна превращаться в запугивание. Наоборот, ребёнка нужно обучать безопасному поведению, объясняя, как избежать травм и при этом не бояться окружающего мира.

Особую роль играет систематическое обучение детей правилам безопасности в быту, на улице, во дворе и на игровой площадке.

Где чаще всего случаются травмы?

По данным специалиста, бытовые травмы по-прежнему занимают первое место в структуре детского травматизма — около 50-60%. У малышей до семи лет этот показатель достигает 80%. Чаще травмируются мальчики: у них уровень травматизма в два раза выше, чем у девочек.

Домашние опасности

К числу наиболее распространённых бытовых травм относятся ожоги, падения, удушья, отравления и поражения электрическим током.

Ожоги нередко становятся следствием контакта с горячими жидкостями, плитой, утюгом или открытым огнём. Особенно опасны термические травмы у маленьких детей — они могут привести к серьёзным последствиям и даже гибели. Чтобы их избежать, важно изолировать детей от потенциально опасных предметов, хранить спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступных местах, использовать защитные экраны на плитах и не оставлять малышей без присмотра на кухне.

Падения — ещё одна частая причина травм. В тёплое время года особенно опасны открытые окна. По словам Кузина, ежегодно фиксируются случаи, когда дети выпадают из окон вместе с москитными сетками, принимая их за опору. Поэтому окна должны быть оснащены защитными блокираторами, а мебель не должна располагаться рядом с подоконниками. Не стоит оставлять малышей одних в помещениях с открытыми окнами. Даже на несколько секунд!

Удушье может наступить из-за мелких предметов, таких как монеты, пуговицы, детали игрушек. Родителям следует следить за тем, чем играет ребёнок, и не допускать доступа к опасным вещам.

Отравления чаще всего случаются при случайном употреблении бытовой химии, медикаментов или ядовитых веществ. Особое внимание стоит уделить упаковке: нельзя хранить токсичные вещества в бутылках из-под напитков, поскольку дети могут перепутать их с водой. Все препараты и химикаты должны быть плотно закрыты, промаркированы и спрятаны в труднодоступных для детей местах.

Электротравмы возникают при контакте с оголёнными проводами, неисправными приборами или при попытке засунуть предметы в розетки. Розетки необходимо закрывать заглушками, а провода — убирать из зоны досягаемости.

Опасности во дворе и на площадке

Детские площадки летом становятся местом повышенного риска. Алексей Кузин подчёркивает, что особенно опасны качели: если ребёнок упал, нужно немедленно отползти от зоны движения, иначе возможен второй удар. Прыжки с качелей — отдельная тема: такие «трюки» нередко заканчиваются переломами ног и серьёзными вывихами.

Нельзя забывать и о рваных ранах и порезах, которые дети получают от разбитого стекла, острых предметов, металлических банок. Такие травмы опасны не только кровопотерей, но и риском заражения. Стеклянную тару, ножи, лезвия и прочие острые предметы необходимо держать в безопасных местах.

Детям важно объяснять, почему нельзя играть с опасными предметами.

Дорога — не место для игр

С наступлением каникул возрастает и дорожный травматизм. Каждая двухсотая детская травма происходит на проезжей части, и, как правило, в подобных ситуациях страдают самые маленькие. Часто дети выбегают на дорогу из-за стоящих автомобилей, считая, что если машины не видно, то и опасности нет.

Родителям следует напоминать детям основные правила:

переходить дорогу только на зелёный свет и по пешеходному переходу;

всегда смотреть по сторонам перед переходом;

держать ребёнка за руку;

не играть вблизи проезжей части.

Особенно важно учить детей внимательности и осознанному поведению: дорогу нужно переходить не бегом, а уверенным шагом, стараясь установить зрительный контакт с водителем.

Безопасность начинается с семьи

Профилактика травматизма — это не разовая беседа, а постоянная работа. Алексей Кузин уверен: главное, что могут сделать взрослые, — это не только устранить очевидные риски, но и научить ребёнка видеть опасные ситуации, понимать, как избежать травмы, и в случае необходимости — правильно действовать. Только так можно сделать лето безопасным, а детство — по-настоящему беззаботным.