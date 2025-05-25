Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Нижегородский врач рассказал, как уберечь ребенка от травм в летние каникулы

05 июня 2025 17:05  [77] Общество
Нижегородский врач рассказал, как уберечь ребенка от травм в летние каникулы

Фото: Александр Воложанин

С наступлением лета дети получают долгожданную свободу от школьных занятий, всё больше времени проводят на улице и подчас остаются без постоянного контроля взрослых. Именно в этот период резко возрастает риск детского травматизма. О том, какие опасности подстерегают детей и как их можно избежать, рассказал травматолог-ортопед Алексей Кузин.

Почему дети травмируются чаще?

Причины детских травм во многом типичны. По словам Алексея Кузина, наибольшее влияние оказывает сочетание неустроенной окружающей среды и недостаточного внимания со стороны взрослых. Дети часто получают травмы из-за неосторожности, желания исследовать мир, чрезмерной подвижности и отсутствия опыта. В отличие от взрослых, они не всегда осознают потенциальную опасность своих действий.

Профилактика: дело взрослых

Главная задача родителей и близких — предвидеть риски и своевременно устранять возможные источники опасности. Алексей Кузин подчёркивает: профилактика не должна превращаться в запугивание. Наоборот, ребёнка нужно обучать безопасному поведению, объясняя, как избежать травм и при этом не бояться окружающего мира.

Особую роль играет систематическое обучение детей правилам безопасности в быту, на улице, во дворе и на игровой площадке.

Где чаще всего случаются травмы?

По данным специалиста, бытовые травмы по-прежнему занимают первое место в структуре детского травматизма — около 50-60%. У малышей до семи лет этот показатель достигает 80%. Чаще травмируются мальчики: у них уровень травматизма в два раза выше, чем у девочек.

Домашние опасности

К числу наиболее распространённых бытовых травм относятся ожоги, падения, удушья, отравления и поражения электрическим током.

Ожоги нередко становятся следствием контакта с горячими жидкостями, плитой, утюгом или открытым огнём. Особенно опасны термические травмы у маленьких детей — они могут привести к серьёзным последствиям и даже гибели. Чтобы их избежать, важно изолировать детей от потенциально опасных предметов, хранить спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступных местах, использовать защитные экраны на плитах и не оставлять малышей без присмотра на кухне.

Падения — ещё одна частая причина травм. В тёплое время года особенно опасны открытые окна. По словам Кузина, ежегодно фиксируются случаи, когда дети выпадают из окон вместе с москитными сетками, принимая их за опору. Поэтому окна должны быть оснащены защитными блокираторами, а мебель не должна располагаться рядом с подоконниками. Не стоит оставлять малышей одних в помещениях с открытыми окнами. Даже на несколько секунд!

Удушье может наступить из-за мелких предметов, таких как монеты, пуговицы, детали игрушек. Родителям следует следить за тем, чем играет ребёнок, и не допускать доступа к опасным вещам.

Отравления чаще всего случаются при случайном употреблении бытовой химии, медикаментов или ядовитых веществ. Особое внимание стоит уделить упаковке: нельзя хранить токсичные вещества в бутылках из-под напитков, поскольку дети могут перепутать их с водой. Все препараты и химикаты должны быть плотно закрыты, промаркированы и спрятаны в труднодоступных для детей местах.

Электротравмы возникают при контакте с оголёнными проводами, неисправными приборами или при попытке засунуть предметы в розетки. Розетки необходимо закрывать заглушками, а провода — убирать из зоны досягаемости.

Опасности во дворе и на площадке

Детские площадки летом становятся местом повышенного риска. Алексей Кузин подчёркивает, что особенно опасны качели: если ребёнок упал, нужно немедленно отползти от зоны движения, иначе возможен второй удар. Прыжки с качелей — отдельная тема: такие «трюки» нередко заканчиваются переломами ног и серьёзными вывихами.

Нельзя забывать и о рваных ранах и порезах, которые дети получают от разбитого стекла, острых предметов, металлических банок. Такие травмы опасны не только кровопотерей, но и риском заражения. Стеклянную тару, ножи, лезвия и прочие острые предметы необходимо держать в безопасных местах.

Детям важно объяснять, почему нельзя играть с опасными предметами.

Дорога — не место для игр

С наступлением каникул возрастает и дорожный травматизм. Каждая двухсотая детская травма происходит на проезжей части, и, как правило, в подобных ситуациях страдают самые маленькие. Часто дети выбегают на дорогу из-за стоящих автомобилей, считая, что если машины не видно, то и опасности нет.

Родителям следует напоминать детям основные правила:

  • переходить дорогу только на зелёный свет и по пешеходному переходу;
  • всегда смотреть по сторонам перед переходом;
  • держать ребёнка за руку;
  • не играть вблизи проезжей части.

Особенно важно учить детей внимательности и осознанному поведению: дорогу нужно переходить не бегом, а уверенным шагом, стараясь установить зрительный контакт с водителем.

Безопасность начинается с семьи

Профилактика травматизма — это не разовая беседа, а постоянная работа. Алексей Кузин уверен: главное, что могут сделать взрослые, — это не только устранить очевидные риски, но и научить ребёнка видеть опасные ситуации, понимать, как избежать травмы, и в случае необходимости — правильно действовать. Только так можно сделать лето безопасным, а детство — по-настоящему беззаботным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Медицина и здоровье Травма
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных