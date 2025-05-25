Детский праздник прошел в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области прошел праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Ребят поприветствовал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Для маленьких гостей была подготовлена разнообразная и увлекательная программа. Работали профессиональные аниматоры, которые вместе с детьми участвовали в играх и конкурсах, создавая атмосферу настоящего праздника. Особым украшением стали фотозона, где каждый мог сделать яркие снимки на память, и аквагрим - ребята с удовольствием преображались в любимых персонажей. Гостей угощали сладкой ватой, добавляя праздничному дню ещё больше впечатлений.

Также в программе были конкурсы и развлечения для детей разных возрастов — от самых маленьких до подростков, благодаря чему каждый нашёл занятие по душе. Яркие номера шоу фокусов вызвали удивление у всех присутствующих. В завершение праздника всем детям вручили памятные подарки от Законодательного Собрания.

"Очень рад видеть сегодня в наших стенах и уже знакомых ребят, которые не в первый раз приходят к нам на праздник, и много новых, светлых лиц. Мы всегда с радостью открываем двери Заксобрания для подрастающего поколения – проводим экскурсии, рассказываем о законотворчестве понятно и интересно. Для нас важно, чтобы ребята знали, как работает региональный парламент. И мы видим, как с каждым годом наши совместные мероприятия становятся всё масштабнее, а ряды участников – всё шире. От всего сердца поздравляю всех девчонок и мальчишек с Днем защиты детей. Желаю безграничного счастья, крепкого здоровья, верных друзей, новых открытий и, конечно же, самых чудесных летних каникул!", - отметил Евгений Люлин.