Победителей экологического конкурса наградили в Заксобрании Нижегородской области Общество

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялась церемония награждения победителей 10-го юбилейного конкурса «Экология: проблемы и решения», который проводится региональным парламентом при поддержке нижегородского отделения «Всероссийского общества охраны природы». Наградил победителей в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

«Вопросы экологии очень важны для государства. Есть федеральное финансирование, реализуются национальные проекты с серьезным бюджетом, но ощущается острая нехватка специалистов-экологов. Мы строим современные предприятия, новую систему управления процессами, но где взять экологов? Поэтому важно направлять заинтересованных ребят учиться и развиваться в этой сфере. Такие мероприятия как наш конкурс выводят экологическое образование на новый уровень. Участники предлагают решения, которые не только открывают новые горизонты в экопросвещении, но и внедряются в производство, улучшая экологическую обстановку в Нижегородской области. Это крайне важно, перспективно и востребовано. Особенно ценно, что многие из ребят – участников прошлых лет продолжают работать в сфере экологии, сохраняя интерес к этой теме. Мы надеемся, что этот процесс будет только набирать обороты», - отметил Владислав Атмахов.

В этом году в конкурсе принимали участие не только студенты высшего и среднего профессионального образования, но и впервые были введены номинации для школьников 9-11 классов.

Цели конкурса – привлечение внимания школьников и студентов к проблемам экологии, популяризация экологических идей и реализуемых программ среди молодежи, повышение уровня экологической грамотности молодежи, формирование общественного мнения и активной жизненной позиции.

В этом году на конкурс поступило 55 работ от более чем 70 участников. Темы работ самые разнообразные, они касались проблемы безнадзорных животных, охраны редких видов живых организмов на урбанизированных территориях, исследования возможности использования отходов пищевой промышленности для обеззараживания балластных вод, экологических аспектов и инновационных подходов к утилизации химических отходов. Также ребята предложили новые туристические маршруты, например в Перевозском районе.

Своими впечатлениями от участия в конкурсе поделилась Ольга Галустьян – студентка Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, которая подготовила работу «Проблемы охраны редких видов живых организмов на урбанизированных территориях (на примере г. Нижний Новгород)» и заняла 1 место в номинации «Экологическое образование и просвещение как основа экологической безопасности городов. Сохранение биоразнообразия и развитие сферы экологического туризма».

«Мы провели исследование территории Нижнего Новгорода с целью выявления новых ключевых мест обитания редких видов. Проанализировали состояние их охраны и выявили серьезную проблему. Многие природные территории, среди которых Урочище Слуда, Малиновая гряда, Малышевские гривы, Зеленый город, не имеют правовой защиты. Это создает серьезную угрозу для редких видов. Поэтому мы предлагаем закрепить законодательную защиту этих территорий и их обитателей, пересмотреть существующие паспорта особо охраняемых природных территорий с учетом современных угроз, которые становятся все более масштабными», - рассказала Ольга Галустьян.

Другая участница, Ярослава Митянова – студентка Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева заняла 2 место в номинации «Экологическая безопасность городов» с работой «Проблема безнадзорных животных». «В своем проекте я предложила комплекс мер для стратегического решения проблемы безнадзорных животных. Этот комплекс включает несколько аспектов, которые могут помочь решить вопрос на разных уровнях: от совершенствования существующих подходов до разработки новых законодательных инициатив», - поделилась Ярослава Митянова.

«Работы ребят поразили нас широтой и разнообразием направлений исследований, мы не ожидали настолько проработанных проектов. Все участники достойно представили свои работы, уровень был высоким. Мы планируем расширить исследовательские направления. Для тех, кто представил работы в этом году, это может стать первым этапом научной деятельности в сфере экологии, ведь многие проекты имеют серьезный потенциал для дальнейшего развития», - подчеркнула председатель Нижегородского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Татьяна Созонтьева.