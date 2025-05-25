Председатель нижегородского Заксобрания высказался о запрете вейпов

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"В Госдуме заявили, что рассмотрят в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи в стране вейпов – устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Идею тотального запрета высказал глава минпромторга РФ Антон Алиханов", – написал в своих социальных сетях председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
"Напомню, Заксобрание Нижегородской области одним из первых в стране обратило внимание на проблему заменителей табака и одурманивающих веществ. В прошлые годы мы областными законами запретили продажу несовершеннолетним курительных смесей, снюсов, зажигалок и газовых баллончиков. Вводили за это административную ответственность", – сказал Евгений Люлин.
"К этой работе активно подключался Молодежный парламент. Наши ребята проводили рейды по торговым точкам. Сейчас же они работают над инициативой по запрету аромаингаляторов – очередной разновидности этой дряни", – отметил спикер регионального парламента.
"Практика показывает, что желающих заработать на здоровье детей не стало меньше даже после того, как в 2025 году Госдума повысила штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей, а за неоднократную продажу была установлена уголовная ответственность", – подчеркнул Евгений Люлин.
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