Председатель нижегородского Заксобрания высказался о запрете вейпов Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

"В Госдуме заявили, что рассмотрят в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи в стране вейпов – устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Идею тотального запрета высказал глава минпромторга РФ Антон Алиханов", – написал в своих социальных сетях председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Напомню, Заксобрание Нижегородской области одним из первых в стране обратило внимание на проблему заменителей табака и одурманивающих веществ. В прошлые годы мы областными законами запретили продажу несовершеннолетним курительных смесей, снюсов, зажигалок и газовых баллончиков. Вводили за это административную ответственность", – сказал Евгений Люлин.

"К этой работе активно подключался Молодежный парламент. Наши ребята проводили рейды по торговым точкам. Сейчас же они работают над инициативой по запрету аромаингаляторов – очередной разновидности этой дряни", – отметил спикер регионального парламента.

"Практика показывает, что желающих заработать на здоровье детей не стало меньше даже после того, как в 2025 году Госдума повысила штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей, а за неоднократную продажу была установлена уголовная ответственность", – подчеркнул Евгений Люлин.