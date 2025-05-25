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Общество

Семинар по эффективности работы волонтерских организаций провели в нижегородском Заксобрании

05 июня 2025 19:38  [80] Общество
Семинар по эффективности работы волонтерских организаций провели в нижегородском Заксобрании

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялся семинар, посвященный повышению эффективности работы волонтерских организаций, оказывающих помощь участникам специальной военной операции. Главной целью встречи стал обмен практическим опытом и поиск решений для улучшения поддержки наших военнослужащих. Провел совещание депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

В мероприятии приняли участие представители 17 волонтерских объединений, в том числе из Москвы. Участники обсудили трудности, с которыми сталкиваются добровольцы. Особое внимание уделили вопросам организации доставки гуманитарных грузов в зону боевых действий.

В ходе диалога было выдвинуто конкретное предложение для решения логистических проблем. Депутат Законодательного собрания Антон Ананьин поддержал инициативу по приобретению автомобиля «ГАЗель». По его словам, эта мера призвана сделать доставку необходимых грузов быстрее.

Как было отмечено в ходе обсуждения, практическим результатом семинаров подобного формата станет создание специального методического пособия, которое будет содержать четкие пошаговые инструкции для волонтеров и всех желающих помочь. Оно разъяснит, как правильно организовать сбор и отправку помощи, какие именно вещи, продукты и технические средства наиболее востребованы на передовой.

Подводя итоги встречи, Владислав Атмахов подчеркнул значимость подобного диалога: «Регулярные поездки в зону СВО дают четкое понимание: помощь должна быть адресной и продуманной. Сегодняшний семинар подтвердил – только в прямом диалоге с волонтерами мы можем выявить реальные проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно при сборе и отправке грузов, и найти конкретные, рабочие пути их решения. Разработка методического пособия – это важный шаг к систематизации этой помощи и повышению ее эффективности».

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Теги:
Волонтеры Законодательное собрание Семинары
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