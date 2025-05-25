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Происшествия

Сотрудник нижегородского СИЗО попался на взятке за передачу телефонов и сигарет

05 июня 2025 18:45  [48] Происшествия
Сотрудник нижегородского СИЗО попался на взятке за передачу телефонов и сигарет

Фото: Нижегородское УФСБ

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно с представителями управления собственной безопасности ГУ ФСИН пресекли коррупционную схему, действовавшую в одном из пенитенциарных учреждений региона. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Офицер, занимавший должность начальника подразделения ФКУ СИЗО-1, был задержан 4 июня 2025 года с поличным в момент получения взятки через посредника. По данным следствия, он собирался воспользоваться своим служебным положением, чтобы за денежное вознаграждение незаконно пронести на территорию изолятора запрещённые предметы, в том числе мобильные телефоны, предназначенные для осуждённых, и табачные изделия.

Фиксацией противоправной деятельности занимались оперативники УФСБ и УСБ ГУ ФСИН по Нижегородской области. Само задержание проходило при участии бойцов Росгвардии.

В этот же день Следственным управлением СК России по Нижегородской области в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ — "Получение взятки в крупном размере".

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности.

Добавим, что, по данным СУ СКР в Нижегородской области, речь идет о взятке в размере 155 тысяч рублей.

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Теги:
Взятки Уголовное дело ФСБ
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