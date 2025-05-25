Черкасов представил опыт региона по развитию индустрии детских товаров на фестивале в Уфе Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов представил опыт региона по поддержке производителей детских товаров на пленарной сессии всероссийского фестиваля детских игр «Айда играть» в Уфе. Работу по поддержке индустрии детских товаров в регионе ведет минпром Нижегородской области при поддержке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

В числе участников мероприятия - председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, статс-секретарь – заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Максим Черкасов рассказал, что в Нижегородской области с 2023 года действует кластер Индустрии детских товаров. Сегодня в него входят уже 88 компаний разных сфер промышленности: легкой, лесной, химической и металлообработки.

«Около 25 процентов от общего объема производства детских товаров составляет доля производителей детских игрушек. За прошлый год объём продаж этой категории производителей превысил 1 миллиард рублей. Мы активно работаем над дальнейшим ростом показателей, в том числе за счёт формирования межрегиональных цепочек поставок для наших компаний. Так, весной текущего года на Конгрессе индустрии детских товаров было подписано соглашение между АИДТ и пятью пилотными регионами по развитию отрасли. Уже есть первые результаты: на фестивале «Айда Играть» кластер индустрии детских товаров Нижегородской области заключил соглашение с кировским производителем игрушек «Весна». В планах – расширение производственной линейки производителя школьной формы и поставки одежды для кукол кировской фабрики», – рассказал Максим Черкасов.

Он отметил, что на региональном уровне разработан целый ряд инструментов поддержки производителей товаров для детей, среди них: субсидии на продвижение продукции на электронных торговых площадках и возмещение затрат на приобретение оборудования; содействие в получении разрешительной документации и регистрации товарного знака; предоставление микрозаймов по льготной ставке в размере 9%; организация участия предприятий кластера в отраслевых российских и зарубежных выставках.

«На площадке фестиваля «Айда играть» работает стенд Нижегородской области. Региональные компании представили широкий ассортимент игр и игрушек: настольные и развивающие игры, куклы и театральные игрушки, игровая мебель и площадки, наборы для творчества, интерактивные панели и световые smart-комплексы, мягкие игровые и спортивно-развивающие модули, детские книги и раскраски, деревянные игрушки, 3Д-светильники», – добавил Максим Черкасов.

Всего на стенде свою продукцию представили 13 нижегородских компаний.

Стенд Нижегородской области на фестивале «Айда играть» оценили глава республики Радий Хабиров, заместитель главы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев, министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков.

Поддержку компаниям по участию в выставке оказал Центр кластерного развития Нижегородской области. Специалисты центра взяли на себя разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели, обеспечение зоны для продажи продукции.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что Нижегородская область развивает индустрию детских товаров системно, с выстроенной архитектурой мер и реальными результатами. Мы видим, как кластерный подход становится точкой роста для десятков предприятий – от стартапов до крупных производств.

«Сегодня кластер индустрии детских товаров Нижегородской области демонстрирует зрелость: выстраиваются межрегиональные цепочки поставок, реализуются соглашения с другими регионами, создаются совместные продуктовые решения. На площадке фестиваля «Айда играть» это особенно заметно – у стенда региона представлен удивительно разнообразный и современный ассортимент: от театральных игрушек и книг до интерактивных панелей, игровых модулей и световых smart-комплексов. Это говорит о высоком уровне внутриотраслевой кооперации и потенциале экспорта. Уверена, что опыт Нижегородской области по формированию кластера и выстраиванию инфраструктуры поддержки может стать моделью для масштабирования для других регионов», – отметила Антонина Цицулина.

В рамках деловой программы фестиваля запланировано проведение круглых столов, где участники обсудят вопросы тиражирования лучших региональных практик поддержки промышленности товаров и игрушек для детей.

Напомним, обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, в том числе представители ИДТ, могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный с 2025 года президентом Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.