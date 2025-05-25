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Общество

"ВымпелКом" и "Ростелеком" завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов

06 июня 2025 10:04  [85] Общество
ВымпелКом и Ростелеком завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов

Фото: freepik.com

Компании «ВымпелКом» и «Ростелеком» завершили первый этап совместного проекта по интеграции ИТ платформ: «Агрегатора запросов аренды ресурсов» билайна и CRM-системы B2O «Ростелекома». Интеграция позволяет эффективно взаимодействовать компаниям при совместной проработке запросов на подключение услуг передачи данных. 

Проект демонстрирует стремление крупнейших телекоммуникационных компаний России к инновациям и повышению качества услуг для своих пользователей, а также к созданию более эффективной и современной телекоммуникационной инфраструктуры в стране. Реализация этой амбициозной задачи стала возможной благодаря слаженной совместной работе ИТ команд обеих компаний.

«Агрегатор запросов аренды ресурсов» билайна — платформа для публикации запросов на аренду сетевых ресурсов и получения коммерческих предложений, ориентированная на операторов фиксированной связи. 

CRM B2O «Ростелекома» — федеральная система управления взаимоотношениями с клиентами сегмента B2O, разработанная Ростелекомом для автоматизации бизнес-процессов и повышения эффективности продаж.

В рамках совместной работы были созданы инструменты для подключения систем через зашифрованный канал API, что обеспечивает безопасное взаимодействие между операторами. Проект ускорил процессы заключения контрактов и улучшил качество взаимодействия. В планах — дальнейшее расширение функционала для ускорения формирования коммерческих предложений. Интеграция способствует оптимизации работы с запросами и развитию партнерских отношений, что особенно важно в условиях роста спроса на телекоммуникационные услуги.  

Андрей Сиоридзе, Директор департамента аренды инфраструктуры «ВымпелКома»:  

«Интеграция с CRM «Ростелекома» — важный шаг для оптимизации работы с запросами, который укрепит наше партнерство и повысит эффективность совместных проектов. Это особенно важно в условиях растущего спроса на мобильный и фиксированный трафик, а также необходимости модернизации магистральных и опорных сетей».  

Олег Скорута, Директор по операционной поддержке ПАО «Ростелеком»:  

«Совместная работа над задачей такого уровня позволила получить уникальный опыт взаимодействия с внешним партнером, не только на уровне бизнес-подразделений «Ростелекома» и «Вымпелкома», но и напрямую на уровне ИТ команд обеих компаний. Несмотря на трудности, которые неизбежны при реализации новых, сложных и интересных задач, сложившееся в процессе партнерское взаимодействие считаю успешным».

Кирилл Карасев, Директор по работе с федеральными операторами связи ПАО «Ростелеком»:  

«Развитие направления интеграции ИТ-систем операторов связи позволит участникам межоператорского рынка РФ существенно повысить эффективность сотрудничества при реализации партнёрских проектов, основанных на взаимном использовании телекоммуникационной инфраструктуры».

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Теги:
IT Билайн Сотовые операторы
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