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Спорт

Турнир по хоккею с шайбой "Кубок Победы" в Нижнем Новгороде объединил 90 участников из 25 регионов страны

06 июня 2025 12:26  [82] Спорт
Турнир по хоккею с шайбой Кубок Победы в Нижнем Новгороде объединил 90 участников из 25 регионов страны

Фото: организаторы турнира

 Со 2 по 4 июня во Дворце спорта «Нагорный» (Нижний Новгород) в рамках ЦИПР-2025 прошел хоккейный турнир «Кубок Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир объединил 90 участников из 25 регионов страны.

За победу боролись четыре команды: «ЦифроVой СпецнаZ», в состав которой вошли министры и руководители цифровой трансформации регионов России; «Динамо НН», состоящая из участников и ветеранов СВО и боевых действий; команда «Правительство НО», за которую играли представители руководства региона, и команда «Цифровой десант», за которую вышли на лед представители компаний, партнеры и участники ЦИПР.

«Мы второй год подряд проводим хоккейный матч с участием государственных служащих в рамках ЦИПРа, это уже становится доброй традицией. На мой взгляд, главная цель такого состязания – показать молодежи, что нужно обязательно вести активный образ жизни, быть спортивным. Хоккей – это спорт, который не только вдохновляет, но и объединяет: его любят и дети, и взрослые, им занимаются люди самых разных профессий. Такие матчи среди любительских команд очень важны для развития массового хоккея в Нижегородской области и в стране в целом!» – заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

2 июня прошли два полуфинальных матча между командами: «Динамо НН» и «ЦифроVой СпецнаZ», «Правительство НО» и «Цифровой Десант». В первой игре победила команда «Динамо НН» со счетом 4:1, во второй – команда «Правительство НО» со счетом 8:3.

3 июня в матче за третье место встретились команды «ЦифроVой СпецнаZ» и «Цифровой десант». Победу с небольшим перевесом при счете 3:2 одержала команда «Цифровой десант».

4 июня по итогам финального матча между командами «Правительство НО» и «Динамо НН» победителем турнира и обладателем Кубка Победы стала команда «Правительство НО», выиграв со счетом 6:2.

«Крайне важно, что в рамках такого масштабного делового события, как ЦИПР, состоялось крупное спортивное мероприятие, объединившее участников из разных субъектов Российской Федерации. Нижегородская область – хоккейный регион, и неслучайно коллеги из оргкомитета конференции выступили с запросом о проведении в дни форума турнира именно по хоккею с шайбой. Мы эту идею поддержали. Турнир проходит второй год подряд, становясь традиционным, и символично, что в этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы. Для нас большая часть, что почетный гость турнира «Кубок Победы», ветеран Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров поучаствовал в церемонии открытия и совершил символическое вбрасывание шайбы», – подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

«Спортивные мероприятия в рамках «ЦИПР» стали приятной традицией. Для участников это возможность сменить деловые костюмы на хоккейную форму. В этом юбилейном году конференции для нас было почетно встретиться на одном льду с участниками и ветеранами СВО. Счет игры стал лишь формальными цифрами, главное – единение в игре», – отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Организаторами турнира выступили правительство Нижегородской области, ООО «Цифровые форумы». Соорганизатор – оргкомитет ЦИПР.

Напомним, X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня 2025 года. Мероприятие проводится при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. 

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Теги:
Хоккей ЦИПР
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