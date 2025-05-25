Россияне втрое усилили интерес к Большому Болдино накануне дня рождения Пушкина

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В преддверии дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международного Дня русского языка жители почти 70 регионов России проявили повышенный интерес к селу Большое Болдино в Нижегородской области.
С этим местом связан один из самых вдохновенных периодов в жизни великого поэта. В родовом имении Пушкина он бывал трижды и создал более 60 произведений. Именно здесь были написаны повести "Барышня-крестьянка" и "Метель", цикл "Маленькие трагедии", а также завершен роман "Евгений Онегин".
Аналитику посетительской активности провели специалисты компании "МегаФон", изучив обезличенные данные пользователей и динамику интернет-трафика на ресурсы, связанные с музеем-заповедником в Большом Болдине.
По сравнению с предыдущими месяцами, включая зимние и весенние каникулы, в мае посещаемость сайта музея выросла втрое.
Наибольшую активность проявили жители Нижегородской области — они составили 42% от общего числа пользователей. На втором месте оказались москвичи и жители Подмосковья (15%), а третью позицию заняли пользователи из Мордовии (10%).
Культурный интерес к знаковому месту, связанному с именем Пушкина, также продемонстрировали жители еще более чем 60 регионов страны.
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