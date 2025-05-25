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Культура и отдых

Россияне втрое усилили интерес к Большому Болдино накануне дня рождения Пушкина

06 июня 2025 12:29  [126] Культура и отдых
Россияне втрое усилили интерес к Большому Болдино накануне дня рождения Пушкина

Фото: Кира Мишина

В преддверии дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международного Дня русского языка жители почти 70 регионов России проявили повышенный интерес к селу Большое Болдино в Нижегородской области.

С этим местом связан один из самых вдохновенных периодов в жизни великого поэта. В родовом имении Пушкина он бывал трижды и создал более 60 произведений. Именно здесь были написаны повести "Барышня-крестьянка" и "Метель", цикл "Маленькие трагедии", а также завершен роман "Евгений Онегин".

Аналитику посетительской активности провели специалисты компании "МегаФон", изучив обезличенные данные пользователей и динамику интернет-трафика на ресурсы, связанные с музеем-заповедником в Большом Болдине.

По сравнению с предыдущими месяцами, включая зимние и весенние каникулы, в мае посещаемость сайта музея выросла втрое.

Наибольшую активность проявили жители Нижегородской области — они составили 42% от общего числа пользователей. На втором месте оказались москвичи и жители Подмосковья (15%), а третью позицию заняли пользователи из Мордовии (10%).

Культурный интерес к знаковому месту, связанному с именем Пушкина, также продемонстрировали жители еще более чем 60 регионов страны.

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Теги:
Большое Болдино Мегафон Музей
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