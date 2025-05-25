Работников соцучреждений Нижегородской области наградили в преддверии праздника Общество

Фото: Кира Мишина

5 июня, в канун празднования Дня социального работника, в Нижегородском кремле состоялось заседание коллегии министерства социальной политики региона. В мероприятии приняли участие около 300 руководителей и сотрудников учреждений соцзащиты из всех муниципалитетов области, а также заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Людмила Буркова, министр социальной политики региона Игорь Седых, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына и уполномоченный по правам ребенка в регионе Маргарита Ушакова.

Как отметил Андрей Гнеушев, сегодня в системе социальной защиты Нижегородской области трудится более 18 тысяч специалистов. Несмотря на то, что это большой и сложноустроенный механизм, система остается мобильной.

«Ситуация в окружающем нас мире может меняться каждый день, но нижегородская система социальной защиты успешно адаптируется ко всем вызовам времени. Наши специалисты год от года наращивают свой профессионализм, внедряют в практику все самое новое, делятся лучшим опытом с коллегами по всей стране. Сегодня один из приоритетов работы социальной службы – это, конечно же, помощь семьям, в том числе в рамках национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 1 июля 2025 года в рамках этого направления предусмотрены беспрецедентные объемы поддержки. Еще одна важнейшая обязанность – поддерживать семьи участников СВО и самих бойцов. Нами уже отлажен механизм военного социального контракта, сейчас активно занимаемся созданием новой инфраструктуры для реабилитации героев. Третий приоритет – это усовершенствование подхода к работе детских учреждений социальной сферы. В его основе должна быть ориентация на интересы ребенка, на внестационарные формы работы с семьей в кризисе», – рассказал Андрей Гнеушев.

Ольга Щетинина подчеркнула, что в Нижегородской области работа социальной службы выстроена в партнерстве с общественными организациями.

«Особенно ценно видеть, как общественные организации Нижегородской области своими проектами реально улучшают жизнь людей. Регион становится примером для всей страны. Работа с людьми с особенностями здоровья, поддержка подростков, развитие наставничества – всё это начиналось как общественная инициатива, а теперь — часть государственной политики. Например, работа по раннему выявлению расстройств аутистического спектра стала успешной моделью, распространенной на всю страну. Важно также подчеркнуть переход инициатив от общественного финансирования к государственному, что свидетельствует о признании эффективности и значимости этих проектов. Радует, что опыт Нижегородской области в поддержке семей и повышении рождаемости тоже изучают на федеральном уровне. Это важно, особенно сейчас, когда нужно не просто увеличивать коэффициент рождаемости, а менять подход к поддержке семей», – сказала она.

Сенатор поздравила работников социальной сферы региона с профессиональным праздником.

«Желаю мира и добра, оставаться неравнодушными, быть счастливыми и делать счастливыми тех людей, которые рядом с вами!» – сказала Ольга Щетинина.

Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых подвел итоги работы ведомства в 2024 году. Он сообщил, что на укрепление материально-технической базы социальных учреждений было направлено свыше 730 млн рублей – это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. В текущем году на работу по обновлению соцучреждений также направят более 720 млн рублей.

«Активно работаем над тем, чтобы повышать доступность наших учреждений для людей с инвалидностью. В прошлом году адаптировали почти 110 учреждений социальной сферы, в этом году создадим доступную среду еще на 87 объектах. В общей сложности за два года на эти цели направим почти 200 млн рублей», – сообщил министр.

Игорь Седых напомнил, что Нижегородская область в течение пяти лет реализует флагманский проект по созданию центров наставничества для подростков «Хулиганодом». Эта часть масштабной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сейчас в регионе работают четыре таких пространства – в Советском и Кстовском районах Нижнего Новгорода, в Урене и в г. Бор.

«Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова приняла решение запустить федеральную программу «Подростки России». Теперь подобные пространства открываются по всей стране. В нашем регионе в 2025 году откроются еще два новых «Хулиганодома» – в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и в Чкаловске», – сообщил Игорь Седых.

В своем выступлении министр также сделал акцент на успехах в работе по снижению уровня бедности в регионе. По оценкам Росстата, в 2024 году в Нижегородской области этот показатель составил 5,6% при плановом значении 7%.

«Мы уже достигли целей, которых хотели добиться к 2028 году. Во многом это результат эффективной работы по популяризации в регионе социальных контрактов. В прошлом году нижегородцы заключили свыше 3 300 соцконтрактов, это позволило многим начать свое дело, развить личное подсобное хозяйство, найти работу, выйти из трудной жизненной ситуации. В 2025 году на предоставление жителям такой меры государственной поддержки направим свыше миллиарда рублей. Важно, что Минтруд России планирует активнее распространить эту меру поддержки на участников СВО», – подчеркнул он.

В завершение коллегии работники социальных учреждений получили награды за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности.

Так, 3 специалиста получили благодарности губернатора Нижегородской области, 7 человек – благодарственные письма правительства региона, один – почетную грамоту Законодательного собрания Нижегородской области, восемь человек – благодарности председателя областного парламента.

Оксана Кислицына вручила благодарственные письма от аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 7 специалистам социальной сферы, Игорь Седых – благодарственные письма министерства социальной политики региона еще 16 сотрудникам.

Кроме того, в рамках коллегии поздравили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В этом году в нем участвовали почти 180 специалистов из более чем 100 социальных учреждений региона. Эксперты состязались в 13 номинациях. Лучшие получили памятные дипломы и почетное право представить регион в финале состязания.

Напомним, национальный проект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.