Нижегородская область укрепила позиции в сфере жилищного строительства Экономика

Нижегородская область вошла в число лидеров среди российских регионов по темпам возведения и ввода жилья. Об этом стало известно в ходе заседания штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под руководством первого вице-премьера России Марата Хуснуллина.

На встрече участники обсудили выполнение поручений Президента РФ, сформулированных по итогам президиума Госсовета, а также вопросы, касающиеся жилищного и дорожного строительства. Отдельное внимание было уделено ходу реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Марат Хуснуллин призвал региональные власти и профильные ведомства активизировать работу по наращиванию объемов строительства жилья и дорог, а также по модернизации инфраструктуры. Кроме того, он поручил провести анализ текущего состояния продаж квартир в проектах, ввод которых намечен на 2025–2027 годы. По итогам анализа регионы должны представить в Минстрой предложения, направленные на сохранение темпов ввода жилья.

По словам вице-премьера, устойчивый рост объемов жилищного строительства и ввода жилья позволил выделить 18 субъектов России в качестве регионов-лидеров. В этот список вошли, в частности, Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Чеченская Республика, Адыгея, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Удмуртия, а также Нижегородская, Иркутская, Волгоградская, Омская, Брянская, Архангельская, Курганская области, Ставропольский и Приморский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Марат Хуснуллин отметил, что строительный сектор страны проделал масштабную работу по улучшению условий жизни россиян и развитию инфраструктуры.

"Все целевые показатели нацпроектов 'Жильё и городская среда' и 'Безопасные качественные дороги' выполнены в полном объёме. За шесть лет в стране было построено 577,7 млн квадратных метров жилья, обновлено 11,5% жилищного фонда, улучшены жилищные условия для 23,7 миллиона семей. Это результат совместной работы, и мы продолжим двигаться вперёд в рамках проекта 'Инфраструктура для жизни'", – подчеркнул он.

Также вице-премьер акцентировал внимание на необходимости сокращения сроков строительства объектов. Для этого при президиуме Правительственной комиссии будет создана рабочая группа, которая займётся проработкой дополнительных мер. Координацию усилий возьмёт на себя Минстрой России.

"Важно, чтобы достигнутые результаты ощущались не только на бумаге, но и в повседневной жизни граждан", – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин подвел итоги реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", охватывающего ключевые направления развития строительной отрасли и модернизации городской инфраструктуры.

По словам министра, особенно заметный прогресс достигнут в жилищном строительстве. С момента запуска федерального проекта "Жильё" в 2019 году объем ввода жилья вырос с 82 до 107,7 млн квадратных метров в 2024 году. Это позволило увеличить обеспеченность граждан жильем до 29,4 квадратных метра на человека.

Значительно расширился и объем многоквартирного жилья, находящегося в стадии строительства: с 96,4 до 114,7 млн квадратных метров за последние три года. Для поддержки этой динамики Минстрой России совместно с регионами провел масштабную работу по увеличению градостроительного потенциала, который сейчас составляет 483,3 млн квадратных метров.

Индивидуальное жилищное строительство также демонстрирует рост: с 38,5 млн квадратных метров в 2018 году до 62,3 млн в 2024 году.

Файзуллин отметил, что программа расселения аварийного жилищного фонда практически завершена. 80 субъектов РФ выполнили ее досрочно, обеспечив переселение граждан в более комфортные условия.

Существенные успехи зафиксированы и в рамках проекта формирования комфортной городской среды. За время его реализации благоустроено 32 тысячи общественных пространств и более 41 тысячи дворов. Кроме того, завершено 907 проектов — победителей Всероссийского конкурса лучших инициатив по созданию современной городской среды.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину итоги работы региона в сфере строительства за 2024 год.

Так, Нижегородская область перевыполнила план по вводу жилья, введя в эксплуатацию более 2 млн кв. метров. С 2018 года этот показатель превысил 11 млн кв. метров, что выше среднероссийского уровня – сейчас на каждого нижегородца приходится около 31 кв. метров жилья.

Напомним также, что объемы жилищного строительства в Нижегородской области увеличили более чем на 8%.