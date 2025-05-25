Впервые за три года ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 1% Экономика

6 июня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 20,00% годовых. Понижение показателя зафиксировано впервые за почти три года. Об этом сообщает телеканал "360".

Как отметили в Центробанке, инфляционное давление снижается, несмотря на опережающий внутренний спрос. Экономика возвращается к сбалансированному росту, и Банк России продолжит жёсткую денежно-кредитную политику для достижения цели инфляции в 4,0% к 2026 году. Решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

Согласно представленной регулятором информации, текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2% годовых, базовая инфляция составила 4,4%, а устойчивая инфляция находится в диапазоне 5,5–7,5%. Годовая инфляция замедлилась до 9,8% на 2 июня.

Жёсткие денежно-кредитные условия и укрепление рубля снижают рост цен на непродовольственные товары, но в продовольственных товарах и услугах давление остаётся высоким.

Безработица остаётся низкой, но спрос на рабочую силу в некоторых отраслях снижается, а зарплаты продолжают расти, опережая производительность труда. Компании планируют более умеренную индексацию зарплат в 2025 году.

Следующее заседание Совета директоров, на котором будет принято решение по ключевой ставке, запланировано на 25 июля.