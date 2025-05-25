Поддержку массового спорта обсудили на заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО в Пензе Спорт

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Пензе 5 июня состоялось 11-е заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах власти субъектов РФ в ПФО. Мероприятие прошло в рамках 76-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа. В нем приняли участие координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Главной темой обсуждения стали актуальные вопросы доступности массового спорта и развития спортивной инфраструктуры. Участники обсудили реализацию успешных проектов в регионах ПФО: школьные спортивные клубы, инклюзивные чемпионаты, развитие студенческого спорта, внедрение новых видов спорта в школах и реализацию комплекса ГТО с использованием технологий виртуальной реальности.

Особое внимание участники совещания уделили развитию национальных и народных видов спорта, таких как лапта, городки, как важной части культурного наследия и инструменту патриотического воспитания. Обсудили и проблемы: нехватку современных тренеров, сложности с организацией турпоходов, неравный доступ к спортивным объектам, необходимость сделать спорт более привлекательным для молодежи.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев в своем выступлении обратил внимание на необходимость видеть реальную картину развития спорта: «Задача вовлечь как можно больше детей и молодежи в спорт амбициозна, требует усилий власти и общества. Мы видим проблемы, например, с турпоходами: количество участников растет, но походов с опытными руководителями стало в 3 раза меньше. Причины – слишком жесткие правила и страх ответственности у организаторов. Без помощи законодателей, которые должны внести ясность в эти вопросы, нам не обойтись. Наши окружные проекты показывают, что массовый спорт востребован. Важно развивать и национальные виды спорта, учитывая многонациональность округа, а также сделать систематические занятия спортом не только престижными, но и выгодными, особенно для старшего поколения».

По итогам заседания Ассоциации МП выработаны конкретные предложения. Они включают обращение в аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО с предложением включить соревнования по национальным видам спорта в программу проекта для работающей молодежи «МолоТ». Также будет создана рабочая группа для проработки понятий «этноспорт», «национальный вид спорта» и других, и для выделения «исконно российских видов спорта» в отдельный раздел Всероссийского реестра.

Молодежным парламентам поручено организовать обсуждение приоритетных национальных видов спорта в своих регионах и совместно с законодателями разработать меры по повышению престижа профессии учителя физкультуры.

«Это первые, но очень важные решения молодежи округа, направленные на то, чтобы спорт стал ближе и интереснее каждому. Мы будем активно работать над их реализацией совместно с законодателями и исполнительной властью», – сказал координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко.

Заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО стало важной площадкой для выработки конкретных шагов по развитию массового спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодежи Приволжья. Предложения молодых парламентариев будут учтены при дальнейшей работе законодательных и исполнительных органов власти.

«Молодые парламентарии проделали большую аналитическую работу, и пришло время переходить от обсуждений к конкретным действиям и результатам. Возьмем, к примеру, национальные виды спорта. Нужно не просто заниматься пропагандой, а поставить конкретную задачу: выявить энтузиастов, продумать систему межрегиональных соревнований, вывести эти виды спорта на окружной уровень, чтобы они получили признание и поддержку. Важно назначить ответственных, скоординировать усилия и довести эту работу до реального воплощения. Вот тогда мы вместе добьемся настоящих успехов. Лучшие инициативы сегодняшнего дня мы рассмотрим на Совете законодателей ПФО, поддержим и поможем реализовать на региональном уровне, а самые значимые – направим в Госдуму и Правительство РФ для продвижения на федеральном уровне», – подчеркнул координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.