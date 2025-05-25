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Общество

"Евгений Онегин" и "Пиковая дама" стали любимыми произведениями Пушкина в Нижегородской области

06 июня 2025 14:56  [64] Общество
Евгений Онегин и Пиковая дама стали любимыми произведениями Пушкина в Нижегородской области

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС совместно с книжным сервисом «Строки» ко Дню рождения Александра Пушкина провела исследование литературных предпочтений жителей Нижегородской области с начала текущего года. Аналитики определили, какие произведения классика русской литературы пользуются наибольшей популярностью в регионе.

Электронные книги Пушкина в книжном сервисе «Строки» от МТС больше всего были востребованы среди читателей от 35 до 44 лет (31%). Второй по численности возрастной категорией оказались пользователи от 45 до 54 лет (20%) и только на третьем месте - школьники до 18 лет (16,3%). А в пятёрку самых популярных произведений Пушкина, завоевавших любовь нижегородцев, вошли: известный роман в стихах «Евгений Онегин», загадочная повесть «Пиковая дама», историческая драма «Капитанская дочка», полная приключений сказка «О царе Салтане» и романтичная история борьбы за справедливость «Дубровский». Примечательно, что сам Пушкин посещал Нижний Новгород в 1833 году, собирая материалы для произведения «Капитанская дочка». Кратковременный, но значимый визит в город помог поэту глубже проникнуть в историческую атмосферу и создать яркий художественный образ.

«В эпоху стремительного развития цифровых технологий, онлайн-библиотеки становятся всё популярнее. Цифровые сервисы позволяют читать любимые книги легко и удобно в любое время. Благодаря этому произведения Пушкина и других известных писателей остаются интересными и вдохновляют современных читателей», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Аналитики отметили, что читающих произведения Пушкина женщин на 24% больше, чем мужчин. Однако их предпочтения совпали – в фаворите и у тех и у других был «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Самым «молодежным» произведением Александра Сергеевича Пушкина, которое чаще всего читали пользователи до 24 лет, оказалось «Повести Белкина».

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Теги:
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