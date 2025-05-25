Московский суд заочно арестовал экс-спикера нижегородской думы Барыкина Происшествия

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте генерального директора АО "Завод Красный Якорь", бывшего председателя думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать в отношении Барыкина меру пресечения в виде заключения под стражу.

Он обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем).

Срок содержания под стражей установлен на два месяца. Отсчет начнется с момента задержания Барыкина на территории России либо с его экстрадиции или депортации на территорию страны.

Ранее стало известно, что Дмитрий Барыкин объявлен в федеральный розыск.

Кроме того, по информации правоохранительных органов, также ведется розыск бывшего директора нижегородского "ГУММиД" Андрея Левдикова. В мае против него было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток.