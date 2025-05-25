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Общество

Проект Молодежного совета АПЗ занял 3 место на Всероссийском конкурсе корпоративных программ

06 июня 2025 15:54  [81] Общество
Проект Молодежного совета АПЗ занял 3 место на Всероссийском конкурсе корпоративных программ

Проект Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода "Фестиваль КВН "Кубок Пландина" занял 3 место на Всероссийском конкурсе корпоративных программ "Взрослое дело. Вклад бизнеса в сферу социального воспитания" в номинации "Вот так событие!".

Презентация лучших проектов прошла 28 мая в Общественной палате Российской Федерации. АПЗ представлял помощник генерального директора, председатель Молодежного совета Артём Канашкин. Всего к очной защите было допущено 34 проекта из 25 регионов страны в трех категориях – крупный, средний и малый бизнес. 

Конкурс проводится Агентством социальных технологий и коммуникаций (АНО "АСТИК") при поддержке Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" и Комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике. Его цель – выявление и распространение передовых отечественных практик участия бизнеса в социализации подрастающего поколения.

"Участием в конкурсе мы заявили об АПЗ как социально ориентированном предприятии, – сказал Артём Канашкин. – Фестиваль КВН "Кубок Пландина", который уже стал брендом провинциального города, и в целом вся деятельность Молодежного совета АПЗ получили высокую оценку. Жюри отметило, что идея проекта заслуживает особого внимания, потому что сегодня молодежь идет трудиться туда, где не только хорошие условия труда и достойный уровень зарплаты, но и насыщенная внерабочая жизнь, где интересно и есть условия для самореализации. Этому и способствуют мероприятия, которые организует и проводит наш Молодежный совет".

Проект АПЗ вошел в электронный сборник материалов лауреатов конкурса.

Проект в цифрах:
С 2023 по 2025 год 5 фестивалей КВН: три "Кубка Пландина", "Кубок поколений", "Кубок городов"; 50 команд; 8 регионов; 3539 зрителей; 298 000 рублей – призовой фонд.

Текст: Ирина Балагурова. Фото предоставлено Артёмом Канашкиным

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Теги:
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