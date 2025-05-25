НРО партии "Единая Россия" организовало экскурсию для семей участников СВО и активистов МГЕР в Пушкинское Болдино Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» организовало для семей участников СВО и активистов «Молодая гвардия» поездку в село Большое Болдино. Путешествие приурочено к дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

«Для партии поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – важнейшая часть ежедневной работы. Отмечу, что это направление входит в число основных пунктов народной программы «Единой России». Надеюсь, что сегодня у нас в гостях ребята, чьи отцы защищают нашу страну, смогут немного отвлечься и узнать много нового и интересного. Погрузиться в удивительно прекрасный мир произведений Пушкина. Насладиться магией и величием русского языка и гениального слога поэта», - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области Владимир Кочетов.

В Болдинской усадьбе Пушкин останавливался трижды: в 1830-м, 1833-м и 1834-м годах. За 5 месяцев, прожитых в Нижегородской области, он создал 68 разножанровых произведений, в их числе: 7 повестей, 4 поэмы, 35 стихотворений, 4 трагедии. Завершил роман «Евгений Онегин».

В музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» экскурсанты увидели подлинные предметы интерьера, личные вещи и копии рукописных текстов поэта. Узнали историю рода Пушкиных, насчитывающего сотни имен. Посетили сохранившиеся комнаты, каждая из которых раскрывает отдельные страницы биографии Александра Сергеевича.

«Пушкин - достояние страны. Это мировая величина. И очень важно, что сегодня здесь мы можем прикоснуться к истории, к нашей великой культуре. Это значимо для молодого поколения: студентов, кураторов, которые работают со студентами, детей, участников специальной военной операции. Мы считаем, что наш долг - дать им пищу для размышлений, помочь глубже почувствовать свою страну и еще больше полюбить ее. Зародить в их душах чувство гордости за свою Родину», - подчеркнул ветеран СВО, председатель НРО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Зыков.

Посещение музея погрузило гостей в особую атмосферу творчества. Студенты и дети участников СВО увидели исторические места, связанные с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Услышали известные стихи поэта. В программу вошло посещение Музея сказок Пушкина.

«Впечатления сказочные! Видеть место, где жил и творил Пушкин, - настоящее чудо. Захотелось перечитать его сказки: «Сказку о царе Салтане», «О попе и работнике его Балде», «Золотого петушка», - рассказала семилетняя Алина З.