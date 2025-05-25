Игорь Комаров поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрамом 6 июня.
"Уважаемые жители Приволжского федерального округа. поздравляю мусульман с одним из главных праздников – Курбан-байрамом! Этот день подчеркивает необходимость помощи и поддержки тем, кому трудно, напоминает о важности заботы и участия. Добрососедство, уважение, взаимовыручка – в этом сила нашей большой страны.
Мусульманские общины Приволжского федерального округа вносят весомый вклад в развитие регионов, в укрепление мира, согласия и гражданского единства. Благодарю вас за это.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и душевного спокойствия".
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