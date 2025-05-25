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Общество

Игорь Комаров поздравил мусульман с Курбан-байрамом

06 июня 2025 17:42  [72] Общество
Игорь Комаров поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрамом 6 июня.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа. поздравляю мусульман с одним из главных праздников – Курбан-байрамом! Этот день подчеркивает необходимость помощи и поддержки тем, кому трудно, напоминает о важности заботы и участия. Добрососедство, уважение, взаимовыручка – в этом сила нашей большой страны.

Мусульманские общины Приволжского федерального округа вносят весомый вклад в развитие регионов, в укрепление мира, согласия и гражданского единства. Благодарю вас за это.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и душевного спокойствия".

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Теги:
Полномочный представитель Президента РФ Праздники
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