Игорь Комаров поздравил мусульман с Курбан-байрамом Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрамом 6 июня.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа. поздравляю мусульман с одним из главных праздников – Курбан-байрамом! Этот день подчеркивает необходимость помощи и поддержки тем, кому трудно, напоминает о важности заботы и участия. Добрососедство, уважение, взаимовыручка – в этом сила нашей большой страны.

Мусульманские общины Приволжского федерального округа вносят весомый вклад в развитие регионов, в укрепление мира, согласия и гражданского единства. Благодарю вас за это.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и душевного спокойствия".