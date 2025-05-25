20 нижегородским школьникам присвоена квалификация лаборанта химического анализа Наука

Фото: Мининский университет

В Нижнем Новгороде 20 школьникам в торжественной обстановке вручили свидетельства о присвоении квалификации «Лаборант химического анализа 2-го разряда».

Обучение проходило в рамках проекта ранней профподготовки «Учебный центр «Моя первая профессия» Мининского университета совместно с Нижегородским научно-образовательным центром (НОЦ) и группой компаний «Норкем».

Образовательная программа позволила учащимся получить востребованную профессию параллельно с освоением школьной программы. В ходе 160-часового курса школьники изучили современные технологии химической отрасли, включая основы общей химии и химического анализа, освоили титриметрический метод анализа и принципы метрологического обеспечения лабораторных исследований. В программе приняли участие ученики из школ №№117 и 77 Сормовского района и школы №141 Автозаводского района. На базе школы №141 проводилась часть профессионального обучения.

«Программа ранней профподготовки — это важный шаг в создании бесшовной системы подготовки кадров. Такой подход позволяет решить сразу две задачи: помочь молодежи в профессиональном самоопределении и обеспечить критически важные отрасли региона квалифицированными кадрами», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В церемонии награждения приняли участие представители Мининского университета, министерства образования и науки Нижегородской области, департамента образования администрации Нижнего Новгорода, компании «Норкем», Нижегородского НОЦ, а также образовательных организаций.

«Учебный центр «Моя первая профессия» – особый проект вуза, он реализуется совместно с промышленными предприятиями и школами. Мы рады, что все наши обучающиеся справились с квалификационными испытаниями и уже сейчас могут уверенно планировать свою трудовую деятельность», – сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Директор АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко подчеркнул, что принципиально важно, чтобы школьники получали не просто знания, а реальные профессиональные компетенции.

«Поддержка этой программы — часть системной работы по развитию кадрового потенциала региона. Мы создаем условия для осознанного выбора профессии, и уверен, что полученные навыки станут прочным фундаментом для будущей карьеры участников», - сказал он.

Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации.

Работа по подготовке молодых химиков в рамках проекта будет продолжена.

В Нижегородской области расширяется спектр программ ранней профессиональной ориентацией молодежи, такие проекты создаются, в том числе для детей самого младшего возраста. Эта работа - ценный вклад в достижение целей национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Новый нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты».

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.