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Общество

Жительница Шатковского округа открыла собственную сыроварню благодаря социальному контракту

06 июня 2025 17:24  [60] Общество
Жительница Шатковского округа открыла собственную сыроварню благодаря социальному контракту

Фото: личный архив героини

Жительница с. Архангельское Шатковского муниципального округа Дарья Незаева воспользовалась государственной поддержкой, благодаря которой смогла открыть собственную сыроварню. Нижегородка заключила социальный контракт и получила 350 тыс. рублей на развитие бизнеса. 

Как рассказали в министерстве социальной политики региона, интерес Дарьи Незаевой к производству сыра появился после приобретения первой козы породы «чешская короткошёрстная» - она не отличается большими удоями, зато обладает особенным качеством молока, которое подходит для изготовления сыра. 

Предпринимательница прошла специальное обучение и стала изготавливать сыр для своей семьи. Со временем личное подсобное хозяйство выросло, коз стало больше, и она решила оборудовать в одном из помещений сыроварню для производства продукции на продажу. Чтобы реализовать свой замысел, в начале этого года женщина обратилась в местное управление социальной защиты населения с бизнес-планом. Средства социального контракта она смогла получить уже в феврале.

На 350 тыс. рублей удалось закупить сыроварню, две холодильные витрины, производственные столы из нержавеющей стали, а также новый доильный аппарат. Собственные накопления Дарья Незаева вложила только в ремонт помещения. На сегодняшний день у предпринимательницы есть хоть и небольшая, но стабильная клиентская база. 

«Свою первую козочку я приобрела после рождения внучки. Так хотелось, чтобы ребенок пил натуральное и вкусное молоко. Сегодня у меня уже двое внуков и небольшое стадо коз. Молока и сыра хватает и на семью, и на продажу. Постоянно расширяю ассортимент продукции», – поделилась Дарья Незаева. 

По ее словам, в ближайших планах – нанять несколько работников, увеличить масштабы производства и выйти на более широкий рынок сбыта.

В министерстве социальной политики Нижегородской области сообщили, что с начала 2025 года в регионе заключено уже более 1,5 тыс. социальных контрактов. Свыше тысячи человек заключили соцконтракты на развитие индивидуального предпринимательства, 25 человек – на ведение личного подсобного хозяйства, около 260 человек – в целях трудоустройства, еще почти 230 – для преодоления трудной жизненной ситуации.

«В 2025 году в Нижегородской области планируется заключить более 4,6 тысячи социальных контрактов. На эти цели направим свыше 1,1 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Социальные контракты – это реальный, действенный инструмент, который помогает людям улучшить их жизненную ситуацию, достичь реальных успехов», – подчеркнул министр социальной политики региона Игорь Седых.

В ведомстве также напомнили, что данная мера социальной поддержки предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области. Решение о заключении социального контракта принимается комиссионно. Важно, что приоритет при оформлении меры - у граждан, уже имеющих соответствующий успешный опыт ведения своего дела. Также приоритетное право при назначении меры поддержки имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.

Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Соответствующее заявление можно также подать дистанционно - на портале «Госуслуги».

С 2025 года социальный контракты как механизм финансовой поддержки граждан включен в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

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Теги:
Нацпроект Семья Социальная сфера
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