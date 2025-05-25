Шесть нижегородских предприятий принимают участие в международной выставке "Белагро-2025" Экономика

Фото: ЦПЭ

Шесть нижегородских компаний принимают участие на льготных условиях в международной сельскохозяйственной выставке «Белагро-2025», которая проходит 3-7 июня в Минске.

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» организовал на выставке стенд региона. Специалисты Центра взяли на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, аренду выставочных площадей и мебели, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП и трансфер внутри страны.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что работа по поддержке деловых связей с Республикой Беларусь носит системный характер. Так, за прошлый год Центр поддержки экспорта и региональный Минпром организовали пять мероприятий с участием 47 нижегородских предприятий и представителей Беларуси.

«Белагро-2025» - крупнейшая выставка продукции агропромышленного комплекса в Беларуси. В этом году в ней принимают участие более 500 компаний. Среди них - производители сельскохозяйственной техники, ветеринарных препаратов и медикаментов, а также упаковочного и фасовочного оборудования. Участие в выставке позволит нижегородским компаниям расширить базу потенциальных клиентов и географию сбыта, а также провести деловые переговоры», – отметил Максим Черкасов.

Регион на выставке «Белагро-2025» представляют компании: ООО «Перспективные Агро Технологии» (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства), ООО «ИТЦ Завод Инком» (производитель жгутов проводов для различных отраслей промышленности), ООО «АПС Групп» (производитель машин и оборудования для производства кисломолочных продуктов), ООО «Корона» (производитель садовой техники), ООО «Труд-НН» (производитель металлоизделия и хомутов сельхозназначения), ООО «ВД Сервис Групп» (производитель сушилок для пищевых продуктов).

На стенде Нижегородской области состоялась встреча участников делегации с руководителем представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Андреем Дудкиным.

«Представительство Нижегородской области в Республике Беларусь ведёт активную и всестороннюю работу по развитию сотрудничества с этой страной – от социальных вопросов до научных проектов. Одним из ключевых направлений является укрепление торгово-экономических связей. Так, в рамках этой работы мы провели встречу с нижегородскими компаниями на площадке выставки «Белагро-2025». Обсудили вопросы, волнующие компании, и сразу же организовали для предпринимателей встречи как с потенциальными партнёрами, так и с представителями органов власти Республики Беларусь», – отметил Андрей Дудкин.

При содействии представительства Нижегородской области в Республике Беларусь нижегородцам удалось пообщаться с представителями восьми компаний, а также со старшим советником Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Сергеем Седых и торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Юрием Золотаревым. Кроме того, запланированы встречи с представителями пяти предприятий.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.