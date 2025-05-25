Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 июня 2025 16:28  [123] ВТБ: банки начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки
06 июня 2025 14:35  [51] Глеб Никитин обсудил перспективы реализации совместных проектов с делегацией Экваториальной Гвинеи в ходе ЦИПРа
06 июня 2025 14:24  [154] Впервые за три года ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 1%
06 июня 2025 13:53  [198] Нижегородская область укрепила позиции в сфере жилищного строительства
06 июня 2025 11:10  [453] Уголовное дело Дмитрия Барыкина не связано с "Красным якорем"
06 июня 2025 09:06  [193] Черкасов представил опыт региона по развитию индустрии детских товаров на фестивале в Уфе
06 июня 2025 07:00  [325] Госэкспертиза одобрила проект строительства дорог в ОЭЗ "Кулибин"
05 июня 2025 19:06  [49] Шесть нижегородских предприятий принимают участие в международной выставке "Белагро-2025"
05 июня 2025 16:26  [21] Представители Нижегородской области победили в трех номинациях конкурса "Торговля России"
05 июня 2025 16:01  [390] 639 иностранцев планируют вести бизнес в Нижегородской области
Экономика

Шесть нижегородских предприятий принимают участие в международной выставке "Белагро-2025"

05 июня 2025 19:06  [49] Экономика
Шесть нижегородских предприятий принимают участие в международной выставке Белагро-2025

Фото: ЦПЭ

Шесть нижегородских компаний принимают участие на льготных условиях в международной сельскохозяйственной выставке «Белагро-2025», которая проходит 3-7 июня в Минске.
Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» организовал на выставке стенд региона. Специалисты Центра взяли на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, аренду выставочных площадей и мебели, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП и трансфер внутри страны. 

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что работа по поддержке деловых связей с Республикой Беларусь носит системный характер. Так, за прошлый год Центр поддержки экспорта и региональный Минпром организовали пять мероприятий с участием 47 нижегородских предприятий и представителей Беларуси.

«Белагро-2025» - крупнейшая выставка продукции агропромышленного комплекса в Беларуси. В этом году в ней принимают участие более 500 компаний. Среди них - производители сельскохозяйственной техники, ветеринарных препаратов и медикаментов, а также упаковочного и фасовочного оборудования. Участие в выставке позволит нижегородским компаниям расширить базу потенциальных клиентов и географию сбыта, а также провести деловые переговоры», – отметил Максим Черкасов.   

Регион на выставке «Белагро-2025» представляют компании: ООО «Перспективные Агро Технологии» (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства), ООО «ИТЦ Завод Инком» (производитель жгутов проводов для различных отраслей промышленности), ООО «АПС Групп» (производитель машин и оборудования для производства кисломолочных продуктов), ООО «Корона» (производитель садовой техники), ООО «Труд-НН» (производитель металлоизделия и хомутов сельхозназначения), ООО «ВД Сервис Групп» (производитель сушилок для пищевых продуктов).

На стенде Нижегородской области состоялась встреча участников делегации с руководителем представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Андреем Дудкиным.
«Представительство Нижегородской области в Республике Беларусь ведёт активную и всестороннюю работу по развитию сотрудничества с этой страной – от социальных вопросов до научных проектов. Одним из ключевых направлений является укрепление торгово-экономических связей. Так, в рамках этой работы мы провели встречу с нижегородскими компаниями на площадке выставки «Белагро-2025». Обсудили вопросы, волнующие компании, и сразу же организовали для предпринимателей встречи как с потенциальными партнёрами, так и с представителями органов власти Республики Беларусь», – отметил Андрей Дудкин. 

При содействии представительства Нижегородской области в Республике Беларусь нижегородцам удалось пообщаться с представителями восьми компаний, а также со старшим советником Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Сергеем Седых и торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Юрием Золотаревым. Кроме того, запланированы встречи с представителями пяти предприятий. 

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных