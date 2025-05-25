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Политика

Евгений Люлин: "Важно готовить молодежь к семейной жизни, и помогать ей на первых порах становления"

06 июня 2025 19:07  [66] Политика
Евгений Люлин: Важно готовить молодежь к семейной жизни, и помогать ей на первых порах становления

Фото: пресс-служба ЗСНО

Накануне в Пензе прошло 11-е заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах власти субъектов РФ ПФО. Мероприятие прошло в рамках 76-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа. В нем принял участие координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Перед началом заседания Евгений Люлин вместе с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым, председателями Законодательных Собраний регионов округа, молодыми парламентариями, а также представителями юнармии, военно-патриотических клубов и молодежных организаций возложил цветы к Монументу воинской и трудовой Славы. В этот день около Монумента установили уникальную реликвию – 10 гильз с землей из городов-героев, которые были найдены в этом году во время ремонта территории у Вечного огня.
Одной из главных тем обсуждения стали лучшие окружные практики, направленные на формирование семейных ценностей и подготовку молодежи к семейной жизни.

«Долгое время темой семейных ценностей никто не занимался, и мы получили демографические проблемы, превышение роста количества разводов над числом браков. По данным ВЦИОМ, каждый пятый молодой человек до 24 лет считает, что в семье может и не быть детей. Это в 7 раз больше, чем в 2014 году. Пары хотят пожить для себя, считают, что не готовы к рождению детей, делают карьеру. Сейчас ситуация исправляется: во всех регионах проводятся различные мероприятия, проводятся курсы для студентов и школьников. Сегодня мы должны создать систему, при которой каждый молодой человек будет подготовлен к семейной жизни, а каждая семья получит необходимую поддержку. Это инвестиция в будущее России», - подчеркнул председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Именно в семье формируются будущие граждане нашей страны с устойчивой системой ценностей. Поэтому так важно сохранять и передавать традиции, религиозные и семейные обычаи. В регионах округа успешно работают клубы молодых семей, проводятся тематические фестивали, форумы и конференции. Однако перед нами стоит серьёзная демографическая задача – сделать многодетность нормой в нашем обществе. Для этого необходимо объединить усилия всех уровней власти и общественных институтов, чтобы достичь целей, поставленных Президентом России», - отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

По итогам заседания сформулированы конкретные предложения: создать межрегиональную программу по обмену лучшими практиками, расширить преподавание «Семьеведения» во всех субъектах ПФО, учредить окружной грантовый конкурс семейных проектов, развивать институт наставничества для молодых семей, организовать ежегодный форум семей ПФО.  

«Ассоциация молодежных парламентов ПФО обобщит лучшие практики регионов округа, а также Республики Беларусь и возьмет их на вооружение, чтобы тиражировать во всех регионах Приволжья. Мы планируем вовлекать религиозные организации в работу с молодежью, проводя совместные мероприятия с представителями традиционных религий, чтобы рассказывать молодым людям о семейных ценностях и важности крепкой семьи. Создавать образовательные курсы для молодежи по воспитанию детей. Еще один важный аспект – обучение молодых семей финансовой грамотности и планированию бюджета», – рассказал координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко.

«Сегодняшний открытый диалог показал, что у нас есть мощный ресурс для решения демографических вызовов. Форумы и фестивали, центры психологической помощи, образовательные программы для семей – это важно, также необходимо заниматься работой со студенческими семьями. Анализируйте, думайте, как можно усилить эту работу. Прогресс есть, но работы впереди много. Только объединив усилия всех регионов, мы сможем создать по-настоящему эффективную систему поддержки семьи», - заключил координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Семья
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