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Экономика

Нижегородская область и Сербия планируют развивать партнерство в сфере цифровых технологий, промышленности и образования

06 июня 2025 21:00  [66] Экономика
Нижегородская область и Сербия планируют развивать партнерство в сфере цифровых технологий, промышленности и образования

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с делегацией Республики Сербия, прибывшей в регион во главе с министром информации и телекоммуникаций Борисом Братиной. Переговоры состоялись в рамках X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+) и Глобального цифрового форума на Нижегородской ярмарке. 

В ходе встречи Глеб Никитин представил сербской делегации потенциал Нижегородской области в сфере цифровых технологий, инновационных разработок и промышленного производства. 
«Сегодня Сербия – один из стратегических партнеров Нижегородской области. Наш обоюдный товарооборот стабильно растет. Однако, учитывая наши возможности, эта цифра может быть гораздо выше. Главным образом благодаря развитию кооперации в области высокотехнологичных отраслей, информационных технологий. Для этого у нас есть все необходимые возможности», – отметил Глеб Никитин. 

Также регион планирует активно работать с Республикой Сербия в сфере высшего образования. 

В свою очередь, Борис Братина подчеркнул стратегическую важность углубления кооперации с регионом. 

«Для Сербии крайне важна кооперация с таким регионом, как Нижегородская область, особенно в эпоху стремительной цифровой трансформации. Мы видим огромный потенциал для углубления связей в сфере информационных технологий, что станет фундаментом для нашего совместного развития и инноваций. Помимо этого мы с большим вниманием отмечаем растущий интерес сербских студентов к образовательным программам нижегородских университетов: нижегородские вузы, особенно в технических областях, предоставляют высокий уровень подготовки, что чрезвычайно ценно для нашей молодежи и для обмена знаниями и опытом», – сказал Борис Братина.

Во встрече с нижегородской стороны также приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области – начальник управления ИТ-проектов Денис Запруднов. 

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что визит сербской делегации является логичным продолжением давнего взаимодействия между регионом и Сербией, а также открывает новые горизонты в цифровой сфере. Она напомнила, что Нижегородская область и Республика Сербия активно укрепляют сотрудничество в различных сферах, включая экономику, науку и образование, культуру, а также ИТ.

«Участие сербской делегации в столь значимой конференции, как «ЦИПР», еще раз подчеркивает стратегическую важность наших отношений. Мы активно работаем над расширением горизонтов нашего сотрудничества во всех ключевых направлениях – как в торгово-экономических и гуманитарных сферах, так и в цифровизации, которая открывает перспективные направления для обмена опытом и реализации совместных инициатив. Эта стратегическая работа и стремление к расширению сотрудничества опираются на прочный фундамент многолетних связей. С 2006 года Нижний Новгород и Нови-Сад являются городами-побратимами, и это не просто какая-то формальность – между нашими городами продолжают развиваться очень теплые дружественные отношения, а представители Нови-Сада регулярно принимают участие в праздновании Дня города Нижнего Новгорода и других крупных мероприятиях. Ранее у нас действовал меморандум о намерении установления сотрудничества между Нижегородской областью и автономным краем Воеводина. Теперь, исходя из такого успешного опыта, мы хотим возобновить эти отношения и заключить уже полноценное соглашение, что позволит вывести наше взаимодействие на новый уровень», - сказала Ольга Гусева.

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Теги:
Международное сотрудничество Нацпроект ЦИПР
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