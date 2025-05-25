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Экономика

Глеб Никитин обсудил перспективы реализации совместных проектов с делегацией Экваториальной Гвинеи в ходе ЦИПРа

06 июня 2025 14:35  [52] Экономика
Глеб Никитин обсудил перспективы реализации совместных проектов с делегацией Экваториальной Гвинеи в ходе ЦИПРа

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с делегацией Республики Экваториальная Гвинея. Делегацию возглавили чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея в Российской Федерации Лусиано Нкого Ндонг Айекаба и министр транспорта, почты, информационных и коммуникационных технологий Онорато Эвита Ома. Встреча состоялась в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+) в Нижнем Новгороде 5 июня 2025 года.

Также на встрече присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева и министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Глеб Никитин рассказал делегатам об инфраструктурных проектах Нижегородской области и обсудил перспективы работы нижегородских компаний в Экваториальной Гвинее. На сегодняшний день в стране ведется создание особой экономической зоны.

«Мы видим потенциал в развитии связей между Нижегородской областью и Экваториальной Гвинеей. Уверен, что наш опыт по созданию и развитию особой экономической зоны «Кулибин» может быть полезен коллегам. Такое пространство может быть востребовано среди российских и нижегородских компаний», — отметил Глеб Никитин.

Также стороны обсудили сотрудничество в области IT и кибербезопасности, включая взаимодействие с проектами ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и научно-инновационного центра «Квантовая долина». Губернатор Нижегородской области отметил, что регион занимает лидирующие позиции в стране по развитию ИТ-сектора и готов к реализации международных образовательных и научных инициатив.

«Знаю, что моя команда уже предварительно обсуждала с гвинейскими партнерами проект ИТ-кампуса, и они проявили большую заинтересованность в сотрудничестве. Сегодня это подтвердилось в ходе переговоров, и мы открыты к более плотному взаимодействию», — отметил Глеб Никитин. 

 «Нижний Новгород – один из индустриальных и технологических центров России. В ходе визита в регион, на «ЦИПР», мы обсуждаем проблемы, с которыми сталкиваемся, и существующие возможности для сотрудничества», - сказал  Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин отметил, что прошедшая встреча стала одним из первых содержательных диалогов между регионом и Экваториальной Гвинеей.

«Мы воспринимаем эту встречу как отправную точку для выстраивания долгосрочных отношений. Подобный интерес к нашему региону со стороны зарубежных партнеров — показатель растущего доверия и стремления к взаимной работе. Уже на первом этапе мы видим интерес к технологиям, которые развиваются в регионе. Для нас важно, чтобы диалог с Экваториальной Гвинеей не был формальным, а стал основой для реальных совместных инициатив», — сказал Дмитрий Старостин.

Напомним, X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») прошла в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня 2025 года. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проводится при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. 
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
 

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Теги:
Международное сотрудничество ЦИПР
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