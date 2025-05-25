Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 июня 2025 19:21  [60] Совет законодателей ПФО обсудил развитие массового спорта и доступность спортивной инфраструктуры
06 июня 2025 19:17  [91] Александр Щемеров пополнил оборону ХК "Торпедо"
06 июня 2025 17:45  [184] Игорь Ларионов планировал работать в НХЛ после ухода из ХК "Торпедо"
06 июня 2025 15:15  [105] Поддержку массового спорта обсудили на заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО в Пензе
06 июня 2025 12:26  [150] Турнир по хоккею с шайбой "Кубок Победы" в Нижнем Новгороде объединил 90 участников из 25 регионов страны
06 июня 2025 10:00  [368] Хоккеист нижегородского "Торпедо" Атанасов женился
05 июня 2025 12:55  [264] Вопрос популяризации национальных видов спорта обсудили члены Совета законодателей ПФО
04 июня 2025 17:30  [1097] "Токсичные" Кручинин и Сизов возвращаются в ХК "Торпедо"
04 июня 2025 10:35  [449] Главный тренер нижегородского ПКМФ "Торпедо" стал спортдиректором клуба
04 июня 2025 09:43  [439] Опубликованы эскизы внутренних помещений Ледовой арены в Нижнем Новгороде
Спорт

Совет законодателей ПФО обсудил развитие массового спорта и доступность спортивной инфраструктуры

06 июня 2025 19:21  [60] Спорт
Совет законодателей ПФО обсудил развитие массового спорта и доступность спортивной инфраструктуры

Фото: пресс-служба ЗСНО

6 июня в Пензе прошло 76-е заседание Совета законодателей ПФО. Его провел координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В заседании принял участие полномочный представить президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Основной темой обсуждения стали вопросы развития массового спорта и доступности спортивной инфраструктуры для жителей регионов ПФО.

В ходе дискуссии было отмечено, что в Приволжском округе в данном направлении ведется большая работа: строятся новые спортивные объекты, развивается детский и адаптивный спорт, внедряются региональные практики. По уровню обеспеченности спортивными объектами ПФО является лидером среди всех федеральных округов России. 

«По опросам в регионах округа интерес к занятию спортом есть – у нас систематически спортом занимаются от 50 до более чем 60% жителей. За последнее время в ПФО вырос уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями. Показатель, на который мы сейчас ориентируемся, – 70% (столько жителей страны в возрасте от 3 до 79 лет должны регулярно заниматься спортом в России к 2030 году). Эту цель поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. Если говорить об удовлетворённости людьми условиями для занятий физическим спортом, то показатель тоже высокий – более 63%», – отметил Игорь Комаров.

Он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обеспечению равного доступа к занятиям спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая участников СВО. В большинстве регионов ПФО уже действуют нормативные акты, позволяющие отдельным категориям граждан посещать спортивные объекты бесплатно или со скидкой 50%.

Одной из главных задач, обозначенных на заседании, стало более эффективное использование уже существующей инфраструктуры. Особое внимание законодатели уделили спортивным площадкам при школах, колледжах и вузах. Координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин выступил с инициативой их масштабной модернизации.

«Школы расположены в каждом микрорайоне, и мы должны привести все стадионы в нормальное состояние, обеспечить соответствие требованиям, отработать систему охраны и безопасности, установить правила использования – и сделать эти объекты доступными для всех граждан в неучебное время. Это станет реальной доступной спортивной средой прямо у дома», – отметил Евгений Люлин.

Опыт Нижнего Новгорода и Перми, где такие объекты уже начали открываться для всех желающих, признан успешным и достойным распространения на другие регионы. Также участники заседания предложили на стадии проектирования новых жилых районов сразу закладывать места для площадок с готовыми спортобъектами.

Важным направлением члены Совета законодателей обозначили создание комфортных условий для физкультурных занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Как было отмечено в ходе дискуссии, несмотря на то что в округе есть специализированные центры, такие как нижегородский «Парус», спортсмены-инвалиды сталкиваются с трудностями, особенно при приезде на соревнования: не хватает оборудованных гостиниц рядом со спортивными объектами и удобной логистики. Для решения этой проблемы необходима федеральная поддержка.

Одним из приоритетных аспектов развития массового спорта по мнению участников заседания также остается подготовка тренеров, особенно в селах и малых городах. Совет законодателей поддержал масштабирование программы «Земский тренер», которая успешно работает в Башкортостане, по ней преподавателям физкультуры выплачивают 1 млн рублей подъемных средств. Но, помимо этого, была отмечена необходимость проработки дополнительных мер поддержки и стимулов для привлечения таких кадров в сельскую местность. На заседании также был отмечен нижегородский опыт привлечения участников специальной военной операции к работе тренерами, при необходимости с их дополнительным обучением.

Отдельно Совет законодателей отметил потенциал национальных видов спорта. 

«Лапта, городки, борьба на поясах и десятки других национальных видов – это наш культурный код, наследие, уходящее корнями в глубь веков, – подчеркнул Евгений Люлин. – Они развивают ключевые качества: быстроту, резкость, сообразительность, коллективизм, и, что крайне важно, являются абсолютно доступными. Для них не нужны огромные стадионы или вложения. Мы договорились с Минспортом и Молодежными парламентами о разработке в каждом регионе ПФО программ возрождения и популяризации этих видов, чтобы сделать их по-настоящему массовыми».

Спикер Законодательного Собрания Нижегородской области также акцентировал внимание на личном примере: «Крайне важен собственный пример, в том числе и наш. Мы сами должны заниматься спортом. В законодательных органах ПФО мы проводим свою Спартакиаду по более чем 20 видам спорта, вовлекая председателей и депутатов. Прежде чем агитировать за спорт, нужно показывать это на собственном примере. Каждому из нас над этим стоит задуматься».

По итогам заседания Совет законодателей ПФО сформировал пакет конкретных предложений: масштабирование программы «Земский тренер» на все регионы ПФО, выделение федеральных средств на строительство гостиниц для спортсменов-инвалидов рядом с центрами адаптивного спорта, внесение изменений в законы для упрощения развития детско-юношеского спорта, разработку региональных программ поддержки национальных видов спорта, а также меры по повышению статуса и поддержки тренеров.

«Мы провели глубокий анализ проблем массового спорта с общественными и спортивными организациями, собрали множество дельных предложений в ходе дискуссий. Сформированный пакет инициатив будет направлен в Госдуму и правительство РФ для дальнейшей проработки и реализации», – заключил координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных