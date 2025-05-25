Совет законодателей ПФО обсудил развитие массового спорта и доступность спортивной инфраструктуры Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

6 июня в Пензе прошло 76-е заседание Совета законодателей ПФО. Его провел координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В заседании принял участие полномочный представить президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Основной темой обсуждения стали вопросы развития массового спорта и доступности спортивной инфраструктуры для жителей регионов ПФО.

В ходе дискуссии было отмечено, что в Приволжском округе в данном направлении ведется большая работа: строятся новые спортивные объекты, развивается детский и адаптивный спорт, внедряются региональные практики. По уровню обеспеченности спортивными объектами ПФО является лидером среди всех федеральных округов России.

«По опросам в регионах округа интерес к занятию спортом есть – у нас систематически спортом занимаются от 50 до более чем 60% жителей. За последнее время в ПФО вырос уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями. Показатель, на который мы сейчас ориентируемся, – 70% (столько жителей страны в возрасте от 3 до 79 лет должны регулярно заниматься спортом в России к 2030 году). Эту цель поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. Если говорить об удовлетворённости людьми условиями для занятий физическим спортом, то показатель тоже высокий – более 63%», – отметил Игорь Комаров.

Он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обеспечению равного доступа к занятиям спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая участников СВО. В большинстве регионов ПФО уже действуют нормативные акты, позволяющие отдельным категориям граждан посещать спортивные объекты бесплатно или со скидкой 50%.

Одной из главных задач, обозначенных на заседании, стало более эффективное использование уже существующей инфраструктуры. Особое внимание законодатели уделили спортивным площадкам при школах, колледжах и вузах. Координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин выступил с инициативой их масштабной модернизации.

«Школы расположены в каждом микрорайоне, и мы должны привести все стадионы в нормальное состояние, обеспечить соответствие требованиям, отработать систему охраны и безопасности, установить правила использования – и сделать эти объекты доступными для всех граждан в неучебное время. Это станет реальной доступной спортивной средой прямо у дома», – отметил Евгений Люлин.

Опыт Нижнего Новгорода и Перми, где такие объекты уже начали открываться для всех желающих, признан успешным и достойным распространения на другие регионы. Также участники заседания предложили на стадии проектирования новых жилых районов сразу закладывать места для площадок с готовыми спортобъектами.

Важным направлением члены Совета законодателей обозначили создание комфортных условий для физкультурных занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Как было отмечено в ходе дискуссии, несмотря на то что в округе есть специализированные центры, такие как нижегородский «Парус», спортсмены-инвалиды сталкиваются с трудностями, особенно при приезде на соревнования: не хватает оборудованных гостиниц рядом со спортивными объектами и удобной логистики. Для решения этой проблемы необходима федеральная поддержка.

Одним из приоритетных аспектов развития массового спорта по мнению участников заседания также остается подготовка тренеров, особенно в селах и малых городах. Совет законодателей поддержал масштабирование программы «Земский тренер», которая успешно работает в Башкортостане, по ней преподавателям физкультуры выплачивают 1 млн рублей подъемных средств. Но, помимо этого, была отмечена необходимость проработки дополнительных мер поддержки и стимулов для привлечения таких кадров в сельскую местность. На заседании также был отмечен нижегородский опыт привлечения участников специальной военной операции к работе тренерами, при необходимости с их дополнительным обучением.

Отдельно Совет законодателей отметил потенциал национальных видов спорта.

«Лапта, городки, борьба на поясах и десятки других национальных видов – это наш культурный код, наследие, уходящее корнями в глубь веков, – подчеркнул Евгений Люлин. – Они развивают ключевые качества: быстроту, резкость, сообразительность, коллективизм, и, что крайне важно, являются абсолютно доступными. Для них не нужны огромные стадионы или вложения. Мы договорились с Минспортом и Молодежными парламентами о разработке в каждом регионе ПФО программ возрождения и популяризации этих видов, чтобы сделать их по-настоящему массовыми».

Спикер Законодательного Собрания Нижегородской области также акцентировал внимание на личном примере: «Крайне важен собственный пример, в том числе и наш. Мы сами должны заниматься спортом. В законодательных органах ПФО мы проводим свою Спартакиаду по более чем 20 видам спорта, вовлекая председателей и депутатов. Прежде чем агитировать за спорт, нужно показывать это на собственном примере. Каждому из нас над этим стоит задуматься».

По итогам заседания Совет законодателей ПФО сформировал пакет конкретных предложений: масштабирование программы «Земский тренер» на все регионы ПФО, выделение федеральных средств на строительство гостиниц для спортсменов-инвалидов рядом с центрами адаптивного спорта, внесение изменений в законы для упрощения развития детско-юношеского спорта, разработку региональных программ поддержки национальных видов спорта, а также меры по повышению статуса и поддержки тренеров.

«Мы провели глубокий анализ проблем массового спорта с общественными и спортивными организациями, собрали множество дельных предложений в ходе дискуссий. Сформированный пакет инициатив будет направлен в Госдуму и правительство РФ для дальнейшей проработки и реализации», – заключил координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.