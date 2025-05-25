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Политика

Законодатели ПФО намерены предложить на федеральном уровне идею увеличения кэшбека за путевки в детские лагеря до 50%

06 июня 2025 21:00  [68] Политика
Законодатели ПФО намерены предложить на федеральном уровне идею увеличения кэшбека за путевки в детские лагеря до 50%

Фото: пресс-служба ЗСНО

Сегодня, 6 июня, в Пензе состоялось 76-е заседание Совета законодателей ПФО. Его провел координатор Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В заседании принял участие полномочный представить президента РФ в ПФО Игорь Комаров, председатели региональных парламентов округа, молодые парламентарии. 

Участники заседания обсудили вопросы организации загородного отдыха и оздоровления детей в субъектах Приволжского федерального округа. 

«Фундамент крепкого здоровья и счастливого будущего ребенка закладывается в дни летних каникул, во время активного отдыха на природе, в спортивных занятиях, в общении со сверстниками. Наша задача – создать все условия для того, чтобы каждый ребенок мог отдохнуть и укрепить свое здоровье. К сожалению, данные статистики внушают тревогу. В России ежегодно отдыхают в загородных лагерях всего 28% детей школьного возраста. Ведомственные лагеря закрываются и стоят заброшенными, попадают в руки коммерсантов и меняют профиль деятельности. Этот ущерб инфраструктуре детского загородного отдыха копился десятилетиями. За 40 лет общее число загородных оздоровительных лагерей сократилось почти в 3 раза, - подчеркнул Евгений Люлин. - В то же время мы видим, что работа по модернизации инфраструктуры в регионах началась, и есть первые результаты. За два года реализации федерального проекта 11 регионов ПФО создали новые места для отдыха и оздоровления более 13 тысяч детей. Так, Нижегородская область в этом году получила поддержку из федерального бюджета на софинансирование строительства быстровозводимых корпусов, а также на капитальный ремонт объектов инфраструктуры детского отдыха. В общей сложности было выделено 167,6 млн рублей на 4 объекта». 

Законодатели округа отметили, что необходимо продолжать заниматься совершенствованием инфраструктуры детского загородного отдыха в каждом регионе, привлекая поддержку Федерации, укреплять материально-техническую базу лагерей, решать проблему привлечения кадров. 

Еще одной темой стало обеспечение доступности лагерей для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в Самаре для таких детей обеспечивают совместное пребывание с родителями. Предлагается тиражировать этот опыт.

Также были затронуты вопросы стоимости путевок в загородные лагеря. В разных регионах она отличается в несколько раз – от 1200 рублей в день в Пензе и Удмуртии до 4000 рублей в день в Татарстане. В настоящее время в регионах округа льготные путевки доступны для детей-сирот, участников СВО, многодетных и малоимущих семей.

«Несмотря на то, что в предыдущие годы сфера детского отдыха переживала сложные времена, сегодня мы наблюдаем положительную динамику в Приволжском федеральном округе. В этом году более 10 тысяч организаций готовы принять детей, а количество отдыхающих превысит 1,5 миллиона человек. Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями: для них будет организовано свыше 1700 специализированных смен. Хочу отметить содержательное и продуктивное обсуждение этой темы. Законодатели проявили искреннюю заинтересованность в решении актуальных вопросов детского отдыха. Только комплексный подход, объединяющий усилия законодательной и исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса, позволит нам добиться качественных изменений в этой важнейшей сфере», - отметил полномочный представить президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

По итогам обсуждений Совет законодателей ПФО выработал целый ряд рекомендаций. Среди них – ускорить разработку федерального закона, предусматривающего комплексное правовое регулирование в сфере детского отдыха и оздоровления, принятия программы по возмещению родителям части стоимости путевок за счет средств федерального бюджета, предусмотреть обязательное наличие медицинского работника в детских лагерях палаточного типа с численностью несовершеннолетних менее 100 человек. Использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Повышать доступность летнего отдыха для детей с сахарным диабетом, в том числе в формате инклюзивных смен.

«Совет подготовил комплекс мер, который создаст правовые и организационные условия для качественного детского отдыха. Это и чёткое законодательное определение всех типов лагерей, и упрощение процедур их лицензирования через электронный документооборот, и сокращение сроков включения в реестр до 10 дней. Особое внимание уделяем поддержке семей – мы предлагаем ввести федеральную компенсацию до 50% стоимости путёвок и особые меры поддержки для детей участников СВО. Параллельно усиливаем требования к безопасности: обязательное медицинское сопровождение даже в малых палаточных лагерях, ежедневные медосмотры персонала. Все эти инициативы, включая ускорение разработки профильного федерального закона и развитие ГЧП, позволят сделать детский отдых в Приволжье доступнее, безопаснее и качественнее», - заключил спикер ЗСНО.

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Теги:
Детские лагеря Законодательное собрание Отдых
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