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Происшествия

Торговый павильон сгорел на 450 кв. метрах в районе Канавинского рынка

06 июня 2025 21:08  [68] Происшествия
Торговый павильон сгорел на 450 кв. метрах в районе Канавинского рынка

Фото: МЧС по Нижегородской области

Торговый павильон сгорел на площади 450 кв. метров на улице Фильченкова,4 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Возгорание произошло вечером 6 июня. 

Когда пожарные прибыли на месте, огонь полыхал на всей площади здания размером 30х15 кв. м.  

В 19:44 региональное управление МЧС проинформировало о том, что пожар локализован. В результате никто не погиб и не пострадал. 

Сейчас пожарные проливают и разбирают конструкции здания. 

 

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Теги:
Канавинский район Пожар
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