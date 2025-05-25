Торговый павильон сгорел на 450 кв. метрах в районе Канавинского рынка Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Торговый павильон сгорел на площади 450 кв. метров на улице Фильченкова,4 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Возгорание произошло вечером 6 июня.

Когда пожарные прибыли на месте, огонь полыхал на всей площади здания размером 30х15 кв. м.

В 19:44 региональное управление МЧС проинформировало о том, что пожар локализован. В результате никто не погиб и не пострадал.

Сейчас пожарные проливают и разбирают конструкции здания.