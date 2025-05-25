Нижегородский бизнес может принять участие в переговорах со станкостроительными компаниями Белоруссии Экономика

Фото: Корпорация МСП

Предприниматели Нижегородской области приглашаются к участию в онлайн-переговорах с представителями белорусских предприятий станкостроения и машиностроения. Встреча (18+) состоится при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» 11 июня 2025 года с 10.00 до 13.00 в онлайн-формате.

Организаторами переговоров выступают Корпорация МСП и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.

Нижегородские МСП-поставщики смогут представить свою продукцию и услуги, обсудить направления сотрудничества с крупными предприятиями из Республики Беларусь, которые заинтересованы в налаживании кооперационных связей.

В перечень белорусских предприятий, которые планируют принять участие в мероприятии, вошли ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», ОАО «ГЛЗ «Центролит», ОАО «Институт Белоргстанкинпром», ОАО Станкозавод «Красный борец», ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Станкостроительный завод им. С.М.Кирова», ОАО «МЗАЛ им. П.М. Машерова», ОАО «МЗОР», ОАО «Вистан», ОАО «Мисом ОП», ОАО «ГЗСиУ», ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», ОАО «БелТапаз».

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 10 июня. После этого на почту придет перечень запрашиваемых комплектующих и материалов от белорусских предприятий. Там же будет ссылка для подключения и точное время начала встречи.

Напомним, обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный с 2025 года президентом Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.