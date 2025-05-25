Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя с 9 по 11 июня Общество

Фото: Александр Воложанин

Жителей России, занятых по стандартному пятидневному графику, на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя. Согласно утвержденному производственному календарю на 2025 год, рабочими будут всего три дня — с 9 по 11 июня.

Среда, 11 июня, станет сокращенным рабочим днём. После нее начнутся четырехдневные выходные, которые продлятся с четверга, 12 июня, по воскресенье, 15 июня. Такой график связан с празднованием Дня России и переносом выходного с Международного женского дня.

В этом году государственный праздник — День России — выпадает на четверг. Следующий за ним день, пятница, 13 июня, объявлен выходным за счет переноса нерабочего дня с 8 марта.

Из-за укороченной недели и большого количества праздников июнь традиционно считается не самым выгодным месяцем для отпуска. В 2025 году в этом месяце запланировано всего 19 рабочих дней при 11 выходных.