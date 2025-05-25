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Общество

Глеб Никитин поздравил работников соцсферы с профессиональным праздником

08 июня 2025 12:45  [93] Общество
Глеб Никитин поздравил работников соцсферы с профессиональным праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов социальной сферы с Днем социального работника, который отмечается в России 8 июня. В своем обращении он поблагодарил специалистов за их труд и подчеркнул особую значимость их работы.

"От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!" — говорится в официальном поздравлении главы региона.

Губернатор отметил, что в системе социальной защиты Нижегородской области трудятся более 18 тысяч специалистов. По его словам, именно эти люди ежедневно оказывают помощь тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании: пожилым, ветеранам, людям с инвалидностью, а также семьям и детям в сложной жизненной ситуации.

"Это настоящая служба заботы о тех, кто нуждается в особенно чутком и неравнодушном отношении", — подчеркнул Никитин.

Он выразил благодарность всем, кто работает в сфере социальной защиты, за человеколюбие, самоотверженность и высокий профессионализм. По словам губернатора, в руках сотрудников соцслужб подопечные находят поддержку, а их добрые дела делают мир лучше.

В завершение своего обращения Никитин пожелал всем специалистам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в собственных силах.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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