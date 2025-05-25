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Спорт

Нижегородца Юрия Фёдорова включили в Зал славы отечественного хоккея

08 июня 2025 13:35  [84] Спорт
Нижегородца Юрия Фёдорова включили в Зал славы отечественного хоккея

Фото: Федерация хоккея России

На территории "Сириус" состоялась торжественная церемония включения новых имен в Зал славы отечественного хоккея. Мероприятие провела Федерация хоккея России.

В Зал славы были включены десять человек, внесших значительный вклад в развитие хоккея. Среди них — известный защитник, ветеран горьковского (ныне нижегородского) "Торпедо" Юрий Фёдоров, отмеченный в категории "Игроки".

Фёдоров стал одним из тех, чей игровой стиль и интеллектуальный подход к хоккею стали образцом для целого поколения. Он — заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Вызова и победитель Всемирной зимней Универсиады.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что Зал славы символизирует не просто награды, а память о тех, кто оставил след в истории и сердцах болельщиков. Он подчеркнул, что включение в Зал славы — это и честь, и ответственность, а также признание заслуг на самом высоком уровне.

Кстати, 8 июня 2025 года хоккейный клуб "Торпедо" поздравил Юрия Фёдорова с 76-летием на своем официальном сайте. В клубе подчеркнули, что благодаря таким спортсменам, как Фёдоров, имя команды и города стало известно за пределами страны. Его достижения были названы частью золотой летописи отечественного спорта.

Также в "Торпедо" напомнили, что Фёдоров всегда оставался верен клубу, за который провел 606 матчей и забросил 102 шайбы. После завершения карьеры он делился своим опытом с действующими игроками и молодыми хоккеистами.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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