Психиатр Красова назвала самые неэффективные способы борьбы с курением

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Нижегородский психиатр-нарколог Ольга Красова рассказала о методах отказа от курения и назвала те, которые на практике оказываются наименее эффективными.
По её словам, никотиновые пластыри и жвачки не устраняют зависимость, а лишь продолжают снабжать организм ядом. Также бесполезным оказывается сокращение количества сигарет в день — при таком подходе значимость каждой сигареты возрастает, что только усиливает привязанность к табаку.
Скептически специалист отнеслась и к кодированию. Метод требует от пациента предварительного отказа от курения и основан на внушении страха, но гипноз работает далеко не на всех.
Самым действенным Красова считает осознанный отказ от никотина через переоценку своего отношения к курению: "Человек должен понять, что сигареты не дают никаких преимуществ, а отказ от них приносит только плюсы".
Больше о том, как бросить курить, читайте в материале НИА "Нижний Новгород".
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