Психиатр Красова назвала самые неэффективные способы борьбы с курением Общество

Фото: pixabay.com

Нижегородский психиатр-нарколог Ольга Красова рассказала о методах отказа от курения и назвала те, которые на практике оказываются наименее эффективными.

По её словам, никотиновые пластыри и жвачки не устраняют зависимость, а лишь продолжают снабжать организм ядом. Также бесполезным оказывается сокращение количества сигарет в день — при таком подходе значимость каждой сигареты возрастает, что только усиливает привязанность к табаку.

Скептически специалист отнеслась и к кодированию. Метод требует от пациента предварительного отказа от курения и основан на внушении страха, но гипноз работает далеко не на всех.

Самым действенным Красова считает осознанный отказ от никотина через переоценку своего отношения к курению: "Человек должен понять, что сигареты не дают никаких преимуществ, а отказ от них приносит только плюсы".

Больше о том, как бросить курить, читайте в материале НИА "Нижний Новгород".