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Наука

Юные нижегородцы прошли стажировку в Санкт-Петербурге благодаря успехам в ИТ-проектах

09 июня 2025 12:25  [99] Наука
Юные нижегородцы прошли стажировку в Санкт-Петербурге благодаря успехам в ИТ-проектах

Фото: Фонд поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры"

Санкт-Петербург вновь стал площадкой для финала образовательных инициатив "ПАЗЛ-программирование" и "КОД", организованных Фондом поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры". С 11 по 17 мая 2025 года 51 школьник из разных уголков страны принял участие в недельной стажировке — итоговом этапе годовой программы обучения.

Среди финалистов оказались и четыре участника из Нижегородской области. Это Василиса Яковенко из Павлова, Марина Кондратьева из Выксы, а также Маргарита Дроздова и Данила Попков из Нижнего Новгорода. Все они прошли серьёзный отбор, активно учились в течение года и проявили высокую мотивацию к освоению ИТ-навыков.

Стажировка включала насыщенную программу: экскурсии по ведущим ИТ-компаниям Санкт-Петербурга, лекции от отраслевых специалистов, деловые игры, тренинги и работу в командах. Участники разработали собственные ИТ-проекты на основе заданий от организаторов, а первокурсники также прошли лабораторную практику по системному администрированию на базе АНПОО "Институт современных специальностей".

Кульминацией стажировки стал хакатон, прошедший 16 мая на площадке Блока Технологии Сбербанка. Здесь участники представили свои проекты экспертному жюри.

Образовательные проекты "ПАЗЛ-программирование" и "КОД" рассчитаны на подростков, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах, в том числе воспитанников детских домов и школьников из малых населённых пунктов.

"ПАЗЛ-программирование" помогает детям раскрыть личностный потенциал и развить самодисциплину, а также формирует веру в собственные силы. Проект "КОД" направлен на профориентацию подростков из городов с населением до 100 тысяч человек и знакомит их с цифровыми профессиями, востребованными в различных сферах экономики, науки и социальной жизни.

Набор на новый 2025-2026 учебный год в проекты "ПАЗЛ-программирование" и "КОД" стартует в августе.

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