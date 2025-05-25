Нижегородский минфин привлек у банков 5,5 млрд рублей на развитие региона Экономика

Министерство финансов Нижегородской области в мае 2025 года получило 5,5 млрд рублей от коммерческих банков. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", эти средства направлены на поддержку крупных инфраструктурных и социальных проектов региона.

В минфине региона уточнили, что все текущие расходы бюджета покрываются за счет собственных доходов. Заемные средства используются исключительно для реализации масштабных проектов, таких как строительство школ и детских садов, развитие транспортной инфраструктуры, включая продление ветки метро и строительство новых дорог.

Несмотря на привлечение банковских кредитов, основную часть госдолга области по-прежнему составляют долгосрочные займы из федерального бюджета. На 1 июня 2025 года доля таких кредитов достигла 80,3% в структуре общего долга. Государственные ценные бумаги занимают 15,6%, государственные гарантии — 0,8%, а кредиты коммерческих банков — 3,3%.

В минфине региона также отмечают, что банковские займы планируется погасить в кратчайшие сроки. Это позволит сохранить устойчивость бюджета и минимизировать долговые риски.

Также в мае были выплачены купонные доходы по региональным облигациям. Владельцы бумаг, выпущенных в 2020 году, получили 106,5 млн рублей, а держатели облигаций 2021 года — 345,9 млн рублей.

Общий объем государственного долга Нижегородской области на 1 июня 2025 года составил 166,7 млрд рублей. При этом уровень долговой нагрузки на бюджет региона находится на отметке 52,4%, что считается экономически безопасным.

Напомним, что согласно прогнозу минфина Нижегородской области, объем госдолга на конец 2025 года составит 188,6 млрд рублей. Долговая нагрузка бюджета при этом должна составить не более 59,3%.