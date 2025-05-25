30 представителей работающей молодёжи из Нижегородской области представят регион в окружном финале проекта "МолоТ" Спорт

Фото: молодежный центр "Высота"

30 представителей работающей молодежи из Нижегородской области вошли в число победителей регионального этапа проекта «МолоТ», который реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Они представят Нижегородскую область в финальном этапе проекта, который пройдет с 6 по 10 августа в Пермском крае.

Как сообщили в министерстве молодежной политики региона, финал регионального этапа прошел 7 июня на стадионе «Локомотив». В нем участвовало более 200 молодых людей из разных муниципалитетов в составе четырех сборных команд предприятий Нижегородской области и 11 команд муниципальных образований.

«Проект «МолоТ» проводится в регионе впервые, но уже стал очень значимым для нашей работающей молодёжи. Это возможность для вас, молодых и амбициозных, выйти за пределы предприятий, организаций и показать себя как профессионалов в различных сферах. Мы всегда поддерживаем работающую молодёжь, которая составляет практически половину от всей численности молодёжи в регионе, и стараемся создавать условия для её самореализации. Ежегодно организуем форум работающей молодёжи, который становится площадкой для общения, обмена опыта, повышения компетенций и личностного развития», – отметил заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

Соревнования прошли в формате фестиваля на разных городских площадках. Так, испытания интеллектуального направления принял в своих стенах институт экономики ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Соревнования по шести видам спорта (мини-футболу, волейболу, бегу-эстафете и семейной эстафете, настольному теннису, шахматам, игре «Городки»), кроме основной площадки – стадиона «Локомотив», прошли также на базе спортивной школы «Олимпиец» и школы олимпийского резерва №13 по настольному теннису.

«Любое предприятие, любой завод без человека, без трудовых ресурсов ничего не значит. Поэтому очень важно уделять большое внимание всем сотрудникам организаций, особенно молодым. Для этого проводится большое количество конкурсов и мероприятий, позволяющих развивать творческий, спортивный потенциал каждого сотрудника. Нынешнее мероприятие также этому посвящено. Очень радостно, что на соревнования приехали самые лучшие, талантливые спортсмены, интеллектуалы, творческие люди, которые могут продемонстрировать свои знания и умения», – сказал заместитель генерального директора регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» Александр Овечкин.

По результатам общего зачёта регионального этапа определены победители как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах. Именно они представят регион в Пермском крае на окружном этапе проекта «МолоТ». За победу поборются 30 молодых людей из Дзержинска, Выксы, Арзамаса, Дальнеконстантиновского муниципального округа и из Нижнего Новгорода – это обладатели первых мест в соревнованиях.

Победители и призёры регионального этапа проекта «МолоТ»

Бег:

1-е место – команда Горьковского автозавода;

2-е место – команда Выксунского завода ОМК;

3-е место – команда Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина.

Семейная эстафета:

1-е место – команда завода им. Г.И. Петровского и команда Арзамасского машиностроительного завода.

Игра «Городки»:

1-е место – Александр Корнилов (Горьковский автозавод);

2-е место – Кристина Носанчук (Дзержинск, Завод имени Я.М. Свердлова);

3-е место – Алексей Астафьев (Павловский муниципальный округ, Павловский автобусный завод).

Интеллектуальный конкурс:

1-е место – команда Горьковского автозавода;

2-е место – команда концерна «Объединенные заводы «Полет»;

3-е место – команда Завода им. Г.И. Петровского.

Конкурс видеороликов:

1-е место – Татьяна Самодурова (Выкса, Выксунский завод ОМК);

2-е место – Марина Швец (Горьковский автозавод);

3-е место – Артем Кривов (Павловский муниципальный округ, «СП «Нижэкотранс») и Татьяна Фролкина (Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина).

Настольный теннис:

1-е место – Тимофей Дадонов (Завод им. Г.И. Петровского);

2-е место – Илья Мельничук (Павловский муниципальный округ, Павловский автобусный завод);

3-е место – Сергей Афродитов (Богородский муниципальный округ, «Караван СК»).

Мини-футбол:

1-е место – команда Арзамасского приборостроительного завода П.И. Пландина;

2-е место – команда Горьковского автозавода;

3-е место – команда Выксунского завода ОМК.

Шахматы:

1-е место – Дмитрий Тарасов (Дальнеконстантиновский муниципальный округ, «Березниковское»);

2-е место – Екатерина Кайгородова (Дзержинск, ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева);

3-е место – Михаил Бусыгин (центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»).

Волейбол:

1-е место – команда Завода имени Я.М. Свердлова;

2-еместо – команда Горьковского автозавода;

3-е место – команда Выксунского завода ОМК.